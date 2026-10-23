«Покоління Z вирішить»: у 21 місті Німеччини спалахнуть масові протести

Наприкінці жовтня Німеччину може охопити хвиля масштабних демонстрацій, організованих лівими та ліворадикальними силами. Координатори акцій, які заплановані на 31 жовтня одразу у 21 населеному пункті країни, обрали своїм гаслом "Gen Z regelt" ("Покоління Z розбереться"). За даними журналістів BILD, частина ініціаторів не приховує, що надихається досвідом нещодавніх подій у Франції, які супроводжувалися масовими погромами, сутичками та мародерством.

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Рух отримав офіційну підтримку з боку керівництва німецької партії "Ліва" (Die Linke). Співголова політичної сили Інес Швердтнер під час онлайн-конференції із представниками Соціалістично-демократичного студентського союзу закликала створити єдиний фронт із різних протестних платформ, орієнтуючись на досвід сусідньої держави.

"Я стану на ваш з ахист , — запевнила молодь політик, підкресливши готовність до жорсткого протистояння з опонентами, — незалежно від того, хто на вас нападає, чи то поліцейські чи ЗМІ".

Через загрозу ескалації правоохоронні органи Німеччини вже переведені у стан підвищеної готовності. У мегаполісах силовики готуються розгортати спецтехніку, зокрема гелікоптери, дрони для аеророзвідки, водомети та броньовані машини. Ритейлери також готуються до гіршого: власники торгових точок планують заздалегідь ховати продукцію з вітрин, посилювати приватну охорону та завершувати робочий день значно раніше.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Сербії вчора спалахнули протести проти діючого президента.