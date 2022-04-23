Помощь Запада в войне против России: действительно ли Шольц срывает поставки тяжелого вооружения в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц, похоже, делает всё, чтобы сорвать поставки тяжелого вооружения в Украину. Политолог Максим Яли даже привел "хронику лжи" Шольца по этому поводу. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", с чем связано такое поведение немецкого лидера.

Олаф Шольц - фото из открытых источников

Нам следует не столько осуждать действия Шольца, сколько понимать, что Германия имеет свои интересы. Среди которых – экономический рост и сохранение себя в качестве экономического лидера Европы

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда рассуждает так:

"Дело в том, что Шольц возглавляет коалицию. А она состоит из трех политически сил: Социал-демократической партии Германии (которую, собственно, возглавляет Шольц), Свободной демократической партии, а также партии "Союз-90" / "зеленые". Очевидно, что СвДП и "зеленые" выступают за более активную поддержку Украины. Но также надо понимать, что заморозка "Северного потока-2" и вообще решение о поставках оружия в Украину дались Германии довольно непросто. Ведь это не совсем отвечает предыдущей политике ФРГ, ее желанию не ссориться с Россией, иметь с той некое особое партнерство".

По словам эксперта, Шольцу и так угрожают отставкой за недостаточно активную, по мнению критиков, позицию в войне России против Украины. Но его отставка приведет к переформатированию коалиции. И не совсем понятно, какой будет новая, учитывая те политсилы, которые на данный момент представлены в Бундестаге, который обновился лишь в прошлом году.

"Напомню, что кроме сил, которые сейчас находятся в коалиции, в немецком парламенте также представлены блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС, которым ранее управляла экс-канцлер Германии Ангела Меркель, и который многое сделал для укрепление связей с РФ) и правопопулистская "Альтернатива для Германии". Так что нам следует не столько осуждать действия Шольца, сколько понимать, что Германия имеет свои интересы. Среди которых – экономический рост и сохранение себя в качестве экономического лидера Европы. Тем более, что нынешний канцлер не отрицает необходимость предоставления Украине военной помощи как таковой. Всё упирается лишь в то – какой именно будет эта помощь", – резюмирует Евгений Магда.

Шольц иже с ним мыслят на перспективу. Это их понимание национальных интересов. Которое, в огромному сожалению, идет вразрез с национальными интересами Украины

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что не следует всё привязывать исключительно к личности канцлера Германии.

"Следует учитывать такое явление, крайне важное для демократических государств, как общественное мнение. И тут ситуация складывается не совсем в пользу Украину. Согласно опросам, 50% немцев выступают против поставок тяжелого вооружения в нашу страну. Поддерживает эту идею 43%. Так что канцлер в определенной мере, ориентируется и на мнение граждан. Поскольку это прямо влияет на уровень его поддержки и поддержки его правительства", – подчеркивает эксперт.

Второй немаловажный момент, по его словам, заключается в том, что представители различных групп, которые есть в немецком обществе (деятели культуры и так далее), в последнее время подготовили несколько открытых писем в контексте того, что не стоит поставлять в Украину тяжелого вооружения. И поскольку они являются лидерами общественного мнения, на это также приходится реагировать.

"Но тут есть, конечно, и момент личностно-политический. Позиция Шольца в какой-то мере наследует позицию предыдущего правительства. А именно – что нельзя Россию доводить до условного края, после чего уже не будет возврата назад. Имеется в виду использование того же химического либо ядерного оружия. И у руководства Германии работает такая логика: мы не будем Россию провоцировать, поставляя тяжелое вооружение в Украину", – поясняет Игорь Рейтерович.

По его словам, подобная логика имеет право на существование, хоть она абсолютно не приемлема Украиной и многими другими странами.

"Мы ведь прекрасно понимаем, что если Путин что-то решит – его ничто не остановит, – аргументирует эксперт. – Будет в Украине тяжелое вооружение (в том числе от Германии) или не будет – он станет действовать так, как посчитает нужным".

Есть еще один момент – один из основных. О нем Шольц и прочие члены немецкого правительства мало говорят, акцентирует эксперт.

"Думаю, они хотят оставить некий мостик к России. Чтобы в отдаленном будущем иметь возможность возобновить экономические связи, совместные проекты, торговлю и так далее. Поскольку нынешняя ситуация, в том числе антироссийские санкции, безусловно, наносят ущерб Германии. Именно поэтому, как мне кажется, немецкие власти, помогая Украине, пытаются делать это так, чтобы не разрушить окончательно отношения с РФ. Надеясь в будущем на некие экономические преференции от России. При Путине, после него – не столь важно. То есть, Шольц иже с ним мыслят на перспективу. Это их понимание национальных интересов. Которое, в огромному сожалению, идет вразрез с национальными интересами Украины", – констатирует Игорь Рейтерович.

Он уверен, что нам надо продолжать дипломатическое давление на Германию. И своими силами и с привлечением "третьих стран" (Великобритании и так далее, поставляющих нам тяжелое вооружение) показывать, что подобного рода поставки не влияют на изменение политики Путина. А наоборот – помощь оружием может привести к более быстрому завершению войны. И, как следствие, к налаживанию экономической и прочих составляющих для всех.

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