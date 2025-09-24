logo

Пора повзрослеть: к чему Берлин срочно призывает союзников после заявлений Трампа об Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Пора повзрослеть: к чему Берлин срочно призывает союзников после заявлений Трампа об Украине

Германия призвала Европу увеличить помощь Украине после заявления Трампа

24 сентября 2025, 15:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На заявления Трампа о войне в Украине не только активно реагируют сами украинцы, но и европейцы. Так министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европе пора "повзрослеть" и взять на себя больше ответственности за Украину. Военная и финансовая помощь Киеву должна быть увеличена.

Пора повзрослеть: к чему Берлин срочно призывает союзников после заявлений Трампа об Украине

Германия. Фото: из открытых источников

Слова топ-дипломата Германии прозвучали после комментариев президента США Дональда Трампа, поддержавшего Киев в намерении вернуть все свои территории.

В интервью Deutschlandfunk Вадефуль отметил, что Дональд Трамп осознал провал собственных попыток убедить Владимира Путина завершить войну. По его словам, заявление американского президента свидетельствуют о важности усиления роли Европы.

"Мы действительно должны повзрослеть. Мы можем сделать гораздо больше, и не все страны ЕС выполнили обещания перед Украиной", — сказал Вадефуль.

Он отметил, что Европе придется искать дополнительные военные и финансовые ресурсы.

По его словам, слова Трампа полезны для Украины и Европы, так как показывают провал его собственных усилий в диалоге с Путиным. В то же время он предупредил, что усиление безопасности в Европе будет непростым процессом.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Белого дома Дональд Трамп во время выступлений в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал несколько заявлений, которые свидетельствуют, что он на самом деле "умывает руки" от войны в Украине. Об этом пишет "The Telegtaph".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Эстонии Алар Карис в ходе своего выступления во время заседания Совета Безопасности ООН акцентировал, что агрессия путинского режима выходит далеко за пределы Украины и угрожает безопасности всей Европы.




