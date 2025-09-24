Пора повзрослеть: к чему Берлин срочно призывает союзников после заявлений Трампа об Украине

Рубрики
На заявления Трампа о войне в Украине не только активно реагируют сами украинцы, но и европейцы. Так министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европе пора "повзрослеть" и взять на себя больше ответственности за Украину. Военная и финансовая помощь Киеву должна быть увеличена.
Германия. Фото: из открытых источников
Слова топ-дипломата Германии прозвучали после комментариев президента США Дональда Трампа, поддержавшего Киев в намерении вернуть все свои территории.
В интервью Deutschlandfunk Вадефуль отметил, что Дональд Трамп осознал провал собственных попыток убедить Владимира Путина завершить войну. По его словам, заявление американского президента свидетельствуют о важности усиления роли Европы.
Он отметил, что Европе придется искать дополнительные военные и финансовые ресурсы.
По его словам, слова Трампа полезны для Украины и Европы, так как показывают провал его собственных усилий в диалоге с Путиным. В то же время он предупредил, что усиление безопасности в Европе будет непростым процессом.
