Настав час подорослішати: до чого Берлін терміново закликає союзників після заяв Трампа про Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Настав час подорослішати: до чого Берлін терміново закликає союзників після заяв Трампа про Україну

Німеччина закликала Європу збільшити допомогу Україні після заяви Трампа

24 вересня 2025, 15:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На заяви Трампа про війну в Україні не лише активно реагують українці, а й європейці. Так міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль заявив, що Європі настав час "подорослішати" і взяти на себе більше відповідальності за Україну. Військова та фінансова допомога Києву має бути збільшена.

Настав час подорослішати: до чого Берлін терміново закликає союзників після заяв Трампа про Україну

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Слова топ-дипломата Німеччини пролунали після коментарів президента США Дональда Трампа, який підтримав Київ у намірі повернути усі свої території.

В інтерв'ю Deutschlandfunk Вадефуль зазначив, що Дональд Трамп усвідомив провал своїх спроб переконати Володимира Путіна завершити війну. За його словами, заява американського президента свідчить про важливість посилення ролі Європи.

"Ми справді маємо подорослішати. Ми можемо зробити набагато більше, і не всі країни ЄС виконали обіцянки перед Україною", — сказав Вадефуль.

Він зазначив, що Європі доведеться шукати додаткові військові та фінансові ресурси.

За його словами, слова Трампа корисні для України та Європи, оскільки свідчать провал його власних зусиль у діалозі з Путіним. Водночас, він попередив, що посилення безпеки в Європі буде непростим процесом.

