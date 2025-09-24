Украина рано обрадовалась: какой сигнал своими заявлениями Трамп послал Путину

Рубрики
Глава Белого дома Дональд Трамп во время выступлений в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сделал несколько заявлений, которые свидетельствуют, что он на самом деле "умывает руки" от войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegtaph".
Издание отмечает, что после месяцев заявлений о потере Украиной территорий в пользу РФ, а также заявлений о мирных переговорах Трамп сделал "поразительный разворот".
А именно, в его последних словах о поддержке Украины США уже не фигурируют.
Еще одно подобное заявление глава Белого дома озвучил после встречи с президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В "The Telegraph" обращают внимание, что американский лидер фактически перекладывает ответственность по Украине на Европу и НАТО.
Журналисты обращают внимание, что никто так и не услышали от Трампа обещаний новой помощи Украине. Также американский лидер не озвучил намерений усилить давление на Россию. Трамп фактически дал понять, что выживание Украины – это дело теперь только самих украинцев и европейцев. ответственность на Европу и НАТО.
СМИ отмечает, единственное обязательство Дональда Трампа – продолжать продавать оружие союзникам, от чего напрямую выигрывают США. Журналисты считают, что такая позиция Трампа вряд ли изменит ситуацию относительно войны в Украине.
