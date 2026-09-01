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После этих атак РФ другого холма нет: в ФРГ сделали громкое заявление об оружии для Украины

Возможная передача Украине мощного оружия может стать серьезным предупреждением для Кремля и вынудить Москву воздержаться от новых диверсий в странах Европы.

1 сентября 2026, 08:20
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Клименко Елена

Германия должна более жестко реагировать на возможные российские гибридные атаки и предупредить Москву, что их продолжение может привести к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. С таким предложением выступил немецкий политик, представитель Свободной демократической партии Вольфганг Кубицкий.

После этих атак РФ другого холма нет: в ФРГ сделали громкое заявление об оружии для Украины

Ракета Taurus. Фото: из открытых источников

В эфире N - tv он заявил, что Берлину следует перейти от беспокойства к конкретным сигналам Кремля. Поводом послужила атака беспилотников на аэропорт Лейпцига, причастность к которой связывают с Россией.

По мнению Кубицкого, одним из самых серьезных рычагов влияния может стать именно вопрос Taurus . Москва должна понимать, что если гибридные операции против Германии продолжатся, Украина может получить дополнительные возможности для защиты от российской агрессии.  

"Умный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока мы не поставили ракету Taurus , но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем все, чтобы Украина получила оружие, необходимое для масштабной защиты от России", — заявил Кубицкий/

Таким образом, политик фактически предлагает использовать возможность передачи дальнобойных ракет как элемент сдерживания Кремля. Речь идет о сигнале, что диверсии и другие гибридные действия РФ на территории Европы будут иметь для Москвы конкретные военно-политические последствия.

Позиция Кубицкого не стала неожиданностью. Свободная демократическая партия в течение длительного времени принадлежала политическим силам Германии, которые активно выступали за предоставление Украине дальнобойного вооружения. В то же время возможности ВДП влиять на решения Берлина значительно ограничены. По результатам последних парламентских выборов, партия не преодолела необходимый барьер и осталась без представительства в Бундестаге.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что одним из ключевых вопросов разговора станет война в Украине и возможное посредничество Анкары в переговорном процессе.



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