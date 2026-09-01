Після цих атак РФ іншого вихолду немає: у ФРН зробили гучну заяву про зброю для України

Німеччина має жорсткіше реагувати на можливі російські гібридні атаки та попередити Москву, що їх продовження може призвести до передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Із такою пропозицією виступив німецький політик, представник Вільної демократичної партії Вольфганг Кубіцький.

Ракета Taurus. Фото: з відкритих джерел

В ефірі N-tv він заявив, що Берліну варто перейти від занепокоєння до конкретних сигналів Кремлю. Приводом стала атака безпілотників на аеропорт Лейпцига, причетність до якої пов'язують із Росією.

На думку Кубіцького, одним із найсерйозніших важелів впливу може стати саме питання Taurus. Москва має розуміти: якщо гібридні операції проти Німеччини продовжаться, Україна може отримати додаткові можливості для захисту від російської агресії.

"Розумна людина зараз викликала б російського посла і сказала б йому: поки що ми не поставили ракету Taurus, але якщо ця гібридна загроза Німеччині триватиме, то ми зробимо все, щоб Україна отримала зброю, необхідну для масштабного захисту від Росії", — заявив Кубіцький/

Таким чином політик фактично пропонує використати можливість передачі далекобійних ракет як елемент стримування Кремля. Йдеться про сигнал, що диверсії та інші гібридні дії РФ на території Європи матимуть для Москви конкретні військово-політичні наслідки.

Позиція Кубіцького не стала несподіванкою. Вільна демократична партія протягом тривалого часу належала до політичних сил Німеччини, які активно виступали за надання Україні далекобійного озброєння. Водночас нині можливості ВДП впливати на рішення Берліна значно обмежені. За результатами останніх парламентських виборів партія не подолала необхідний бар'єр і залишилася без представництва у Бундестазі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може провести зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Очікується, що одним із ключових питань розмови стане війна в Україні та можливе посередництво Анкари у переговорному процесі.