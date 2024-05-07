Последует ли Шольц примеру Макрона: Берлин распорядился готовить 35 тысяч военных

Германия готова оперативно развернуть свои силы, ради поддержки союзников в количестве 35 тысяч подготовленных военнослужащих. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает пресс-служба правительства Германии.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства отметил, Германии удалось последовательно отреагировать на начало вторжения РФ в Украину, и на этом фоне Бундесвер подтверждает свою приверженность обороне Северо-Восточной и Центральной Европы.

"Почти 35 тысяч немецких солдат готовы оперативно оказать поддержку нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации", — заявил Олаф Шольц.

Он также отметил, что ситуация с безопасностью в странах Балтии остается напряженной. Канцлер Германии также напомнил, что два года назад Берлин взял на себя задачу по защите воздушного пространства Эстонии, а в этом году – и Латвии.

Олаф Шольц также подчеркнул, что Германия готова защищать "каждый квадратный сантиметр территории НАТО".

Отметим, канцлер Германии также призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых систем ПВО для украинской армии нет.

Немецкий канцлер напомнил, что Берлин передает Киеву уже третий ЗРК Patriot. Олаф Шольц заявил, что для Германии это "очень четкий сигнал о том, что мы готовы помочь там, где не хватает боеприпасов и артиллерии", призвав других европейских союзников присоединиться к инициативе.

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