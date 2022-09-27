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Посол Германии уверяет, что Украина получит систему ПВО, которой нет даже у них

Анка Фельдгузен рассказала о системах противовоздушной обороны IRIS-T

сегодня, 22:58
Автор:

Лиля Воробьева
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Для Украины производятся современные системы ПВО IRIS-T. Их нет даже в армии Германии. Об этом рассказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде" .

Посол Германии уверяет, что Украина получит систему ПВО, которой нет даже у них

Анка Фельдгузен (фото из открытых источников)

Дипломат призналась, что никогда таких систем не видела в Германии.

"Не знаю, правильно ли я отвечу, но мы находимся внутри НАТО и противовоздушная оборона как будто вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти Patriot и другие, в Германии я их никогда не видела. Бундесвер их не имеет", — рассказала дипломат.

Анка Фельдгузен рассказала, что первая поставка этой системы состоится уже в октябре, а вторая – в конце года. Еще две системы должны быть доставлены в начале следующего года.

"Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена. Их сейчас производят и я очень надеюсь, что вторая будет до конца года, а остаток следующего года. Это зависит не от политической воли, там решение четко принято", — заявила Фельдгузен.

Известно, что системой IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, противорадиолокационные ракеты, крылатые ракеты, вертолеты, дроны и реактивную артиллерию. Эта система имеет деятельность действия — сорок километров, а ее высота двадцать километров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Берлин не готов передать Украине танки . Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью The New York Times признался, что правительство его страны сознательно не предоставляет Украине танков – якобы, чтобы не спровоцировать войну между НАТО и РФ. В то же время, уверяет Шольц, ФРГ поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований Пента, политический эксперт Александр Леонов считает, что заявления Шольца о непредоставлении Украине танков демонстрирует прежде всего проблему самой Германии.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lNzC82L4JQc&t=851s&ab_channel=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
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