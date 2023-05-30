Посол в Германии рассказал, могут ли обсуждаться территориальные уступки со стороны Украины

Украина ни при каких обстоятельствах не согласится уступить какие-либо захваченные Россией территории, ради скорейшего завершения войны. Как передает издание "Комментарии" такое заявление в интервью немецкому телеканалу RTL заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев. Фото: из открытых источников

"Россия должна оставить все оккупированные территории", – сказал Макеев, добавив, что это также касается Крыма, а также территорий Донецкой и Луганской областей, которые РФ захватила в 2014 году.

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По словам украинского дипломата, задача Украины освободить не только свои территории, но и людей, которые продолжают жить в оккупации. Киев не будет делать предметом торга свои территории.

Алексей Макеев подчеркнул, что мирные переговоры должны касаться вопроса выплаты репараций Украине со стороны РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейское турне спецпредставителя правительства Китайской Народной Республики (КНР) Ли Хуэя, который уже побывал в Киеве, может быть связано с попыткой представить представителям ЕС неприемлемые для Украины предложения, пишет американское издание The Wall Street Journal. А именно – прекратить боевые действия, признав за Россией оккупированные украинские территории. Действительно ли спецпред КНР, отправившийся теперь и в Москву, мог так откровенно "торговать" Украиной? Или мы видим игры англосаксов (США и Великобритания) против китайских как бы мирных планов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали, что делает Украина, чтобы обмануть россиян перед контрнаступлением ВСУ.



