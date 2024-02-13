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Посольство РФ в Германии попросило у Берлина защиты. Чего боятся дипломаты

Перед проведением выборов президента РФ российское посольство в Германии попросило защиты от митингов антироссийского характера, сообщает The Moscow Times, передает портал «Комментарии»

сегодня, 18:38
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Германии перед выборами президента России, которые должны пройти 15-17 марта, планируются мирные акции протеста. Как отметил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, диппредставительство в курсе о том, что в стране готовятся митинги "антироссийского характера". По его словам, посольство требует их запретить.

Посольство РФ в Германии попросило у Берлина защиты. Чего боятся дипломаты

Посольство России в Германии

"Поставили перед германскими властями вопросы о принятии исчерпывающих мер безопасности. Настаиваем на запрете проведения массовых акций в непосредственной близости от диппредставительств во избежание столкновений и угроз избирателям",
– заявил Нечаев.

Российский дипломат сообщил, что посольство, чтобы обеспечить безопасность, планирует значительно усилить контроль на входе в российские загранучреждения и привлечь частные охранные предприятия.

Также Нечаев заявил, что организовать в Германии выборы российского президента очень сложно из-за "нагнетания антироссийских настроений". Также он добавил, что процесс затрудняет и закрытие германскими властями четырех из пяти российских генконсульств — в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова сообщила, что по состоянию на 7 февраля, за границей уже было образовано 269 избирательных участков.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что по данным опроса, почти каждый третий гражданин России считает, что процедура избрания президента в марте этого года не будет честной. Как известно, главным кандидатом на пост президента РФ закономерно является диктатор Владимир Путин, который, очевидно, в пятый раз возглавит Кремль. Остальные кандидаты даже не выражают готовность всерьез бороться за президентский пост.




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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru
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