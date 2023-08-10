Поставки Украине ракет Taurus: СМИ узнали о решении Шольца

В правительстве Германии фактически принято решение и официальный Берлин в ближайшее время объявит о поставке крылатых ракет Taurus в Украину. В настоящее время правительство Шольца работает над решением вопроса с США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "T-online".

Олаф Шольц. Фото: GettyImages

По данным издания из партийных кругов правительства, ВВС Германии также дали "зеленый свет" на передачу Киеву ракет Taurus. На прошлой неделе в ведомство канцлера пришла от Минобороны презентация, в которой емко излагались наиболее важные факты о Taurus: наличие в бундесвере, риски, эффективность оружия.

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Источники издания допускают, что Украина может получить не только ракеты Taurus, но также американские ракеты ATACMS. Как подтвердили изданию несколько социал-демократов, согласованный подход, особенно с США, является ключевым условием для того, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц дал свое согласие на поставки новых систем вооружений для Украины. Поэтому, скорее всего Белый дом дал свое согласие на поставку Украине ATACMS. Именно поэтому Берлин также начал работу по передаче Украине своих ракет.

Ранее "Комментарии" писали — немецкий парламент достиг консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет: подробности.

Читайте также на портале "Комментарии" — впервые еще в конце мая в СМИ появилась информация о том, что Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus. После этой информации последовала пауза, ведь Берлин дал понять, что пока что не готов поставлять дальнобойные ракеты. И вот на днях нардеп Егор Чернев сообщил у себя в Facebook о том, что, по его информации, ключевые парламентские фракции Бундестага достигли консенсуса относительно передачи Украине ракет Taurus. Отсюда возникает вопрос – куда Украина может ударить, если получит Taurus? Что станет главной целью ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросах, изучив мнения экспертов.



