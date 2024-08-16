В Бундестаге призвали Шольца предоставить Украине еще один вид военной техники

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Кравцев Сергей
Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер призвал увеличить поставки Украине танков Leopard 2, а также начать поставки бронемашин Fuchs. Как передает портал "Комментарии", об этом Фабер написал у себя в X (Twitter).
Германия. Фото: из открытых источников
Фабер высказал мнение, что успех Украины в Курской области должен стать для Германии поводом говорить о передаче большего количества Leopard и Fuchs.
Ранее Маркус Фабер заявил, что украинское наступление в Курской области РФ происходит лучше, чем ожидалось, и это является поводом говорить об увеличении количества немецких танков Leopard 2 для Сил обороны.
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