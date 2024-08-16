В Бундестаге призвали Шольца предоставить Украине еще один вид военной техники

Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер призвал увеличить поставки Украине танков Leopard 2, а также начать поставки бронемашин Fuchs. Как передает портал "Комментарии", об этом Фабер написал у себя в X (Twitter).

Германия. Фото: из открытых источников

Фабер высказал мнение, что успех Украины в Курской области должен стать для Германии поводом говорить о передаче большего количества Leopard и Fuchs.

"Сейчас мы передали 5% наших Leopard 2 и 0% наших Fuchs. Мы можем сделать больше – тем более, что мы заказали 123 Leopard 2 и вот-вот примем решение о Fuchs. Наша помощь имеет решающее значение в борьбе с захватнической войной Путина", – написал политик.

"Предоставляя военную поддержку Украине, мы можем заложить основы для длительного мира в Европе", – подчеркнул Фабер.

Ранее Маркус Фабер заявил, что украинское наступление в Курской области РФ происходит лучше, чем ожидалось, и это является поводом говорить об увеличении количества немецких танков Leopard 2 для Сил обороны.

"Украинское наступление на оккупационные войска под Курском идет лучше, чем ожидалось. Это заставляет агрессора отводить значительное количество войск с фронта на востоке. Это ослабляет напряженность там", – отметил политик.

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