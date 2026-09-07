Поздравления от Маска, Орбана и Сальвини: победа «АдГ» в Саксонии-Ангальт взбудоражила мировое сообщество

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Недилько Ксения
Успех ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах в Саксонии-Ангальт вызвал мощный резонанс среди мировых консервативных лидеров и бизнес-элиты. Сопредседатель фракции АдГ Ульрих Зигмунд получил официальные поздравления не только от европейских чиновников, но и от американского миллиардера Илона Маска. Сразу после оглашения первых результатов владелец соцсети X поддержал немецких правых в публичном пространстве.
Илон Маск. Фото: из открытых источников
Немецкие политики мгновенно отреагировали на подобный жест американского предпринимателя, подчеркнув готовность к долгосрочному партнерству в случае формирования нового правительства страны.
По словам представителя немецких правых, кардинальные политические изменения пойдут в пользу национальной экономики.
Кроме американского миллиардера, триумф АдГ вызвал восторг среди глав правительств европейских стран, исповедующих похожую идеологию. В частности, свои оценки высказали представители Венгрии и Италии.
Не остался в стороне от события и действующий президент США Дональд Трамп. На своей официальной странице в социальной сети Truth Social он поделился инфографикой с предварительными результатами подсчета голосов, хотя воздержался от дополнительных текстовых комментариев.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что "Альтернатива для Германии" взяла 43,8% вторых голосов и 39 мест в ландтаге из 83. До абсолютного большинства партии не хватает трех мандатов. ХДС, правивший землей с 2002 года, обвалился с 37,1% до 17,2% и с сорока депутатов до пятнадцати. Остальные поместились в одну строчку, потому что СДПГ, "зеленые" и Левая партия имеют по восемь мест, Союз Сары Вагенкнехт пять, а свободные демократы не преодолели барьер вообще.