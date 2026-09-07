Поздравления от Маска, Орбана и Сальвини: победа «АдГ» в Саксонии-Ангальт взбудоражила мировое сообщество

Успех ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах в Саксонии-Ангальт вызвал мощный резонанс среди мировых консервативных лидеров и бизнес-элиты. Сопредседатель фракции АдГ Ульрих Зигмунд получил официальные поздравления не только от европейских чиновников, но и от американского миллиардера Илона Маска. Сразу после оглашения первых результатов владелец соцсети X поддержал немецких правых в публичном пространстве.

Илон Маск. Фото: из открытых источников

"Хорошая работа!" — коротко прокомментировал на немецком языке Илон Маск сообщение лидера партии Алисы Вайдель об итогах голосования.

Немецкие политики мгновенно отреагировали на подобный жест американского предпринимателя, подчеркнув готовность к долгосрочному партнерству в случае формирования нового правительства страны.

Зигмунд ответил, поблагодарив миллиардера за поддержку и ясный взгляд на политические события, и добавил, что в случае прихода АдГ к власти рассчитывает на сильное и конструктивное сотрудничество.

По словам представителя немецких правых, кардинальные политические изменения пойдут в пользу национальной экономики.

"Германия снова станет местом, куда стоит инвестировать", — резюмировал Ульрих Зигмунд.

Кроме американского миллиардера, триумф АдГ вызвал восторг среди глав правительств европейских стран, исповедующих похожую идеологию. В частности, свои оценки высказали представители Венгрии и Италии.

"С победой АдГ Зигмунда также поздравили бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, — сообщают журналисты. — Орбан назвал результат вечером для Германии и Европы и добавил, что это только начало".

Не остался в стороне от события и действующий президент США Дональд Трамп. На своей официальной странице в социальной сети Truth Social он поделился инфографикой с предварительными результатами подсчета голосов, хотя воздержался от дополнительных текстовых комментариев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что "Альтернатива для Германии" взяла 43,8% вторых голосов и 39 мест в ландтаге из 83. До абсолютного большинства партии не хватает трех мандатов. ХДС, правивший землей с 2002 года, обвалился с 37,1% до 17,2% и с сорока депутатов до пятнадцати. Остальные поместились в одну строчку, потому что СДПГ, "зеленые" и Левая партия имеют по восемь мест, Союз Сары Вагенкнехт пять, а свободные демократы не преодолели барьер вообще.



