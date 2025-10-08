logo_ukra

BTC/USD

122613

ETH/USD

4474.42

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Уряд Німеччини дозволить поліції збивати невідомі дрони
commentss НОВИНИ Всі новини

Уряд Німеччини дозволить поліції збивати невідомі дрони

Усі невідомі дрони поліція Німеччини зможе збивати, це дозволив уряд

8 жовтня 2025, 15:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Федеральна поліція Німеччини отримає право не тільки використати власні дрони, а й збивати ворожі безпілотники. Про це йдеться у законопроекті про модернізацію федеральної поліції, що, як стало відомо BILD, розглядає кабінет міністрів ФРН.

Уряд Німеччини дозволить поліції збивати невідомі дрони

Уряд Німеччини дозволить поліції збивати невідомі дрони

Згідно з документом, дрони застосовуватимуть для спостереження за великими заходами, вокзалами, аеропортами та іншими об'єктами інфраструктури — вони зможуть вести фото- та відеозйомку.

Окремий пункт стосується захисту від ворожих безпілотників. Федеральна поліція отримає повноваження щодо їх виявлення та нейтралізації в районах аеропортів, міністерств, на судах та інших стратегічних об'єктах. Для цього планується закупити системи радіоелектронного придушення, лазери та GPS-глушилки.

На реалізацію програми закладено 25 млн євро щорічно на власні дрони та ще 90 млн на обладнання для боротьби з ворожими БПЛА.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що провідна європейська компанія з виробництва зброї Thales Belgium заявила про "рою дронів" над своїми заводами. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

ЗМІ зазначає, завод компанії з виробництва 70-мм ракет постійно перебуває під наглядом невідомих дронів, які з'являються над виробничими лініями. Одна з найбільших європейських компаній протиповітряної оборони заявляє, що над її надсекретними заводами пролітає дедалі більша кількість безпілотників і наполягає на необхідності чітких правил щодо того, як їх глушити чи збивати. "Ми бачимо більше дронів, ніж кілька місяців тому", — сказав Ален Кеврен, директор Thales Belgium.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини