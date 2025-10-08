Федеральна поліція Німеччини отримає право не тільки використати власні дрони, а й збивати ворожі безпілотники. Про це йдеться у законопроекті про модернізацію федеральної поліції, що, як стало відомо BILD, розглядає кабінет міністрів ФРН.

Уряд Німеччини дозволить поліції збивати невідомі дрони

Згідно з документом, дрони застосовуватимуть для спостереження за великими заходами, вокзалами, аеропортами та іншими об'єктами інфраструктури — вони зможуть вести фото- та відеозйомку.

Окремий пункт стосується захисту від ворожих безпілотників. Федеральна поліція отримає повноваження щодо їх виявлення та нейтралізації в районах аеропортів, міністерств, на судах та інших стратегічних об'єктах. Для цього планується закупити системи радіоелектронного придушення, лазери та GPS-глушилки.

На реалізацію програми закладено 25 млн євро щорічно на власні дрони та ще 90 млн на обладнання для боротьби з ворожими БПЛА.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що провідна європейська компанія з виробництва зброї Thales Belgium заявила про "рою дронів" над своїми заводами. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

ЗМІ зазначає, завод компанії з виробництва 70-мм ракет постійно перебуває під наглядом невідомих дронів, які з'являються над виробничими лініями. Одна з найбільших європейських компаній протиповітряної оборони заявляє, що над її надсекретними заводами пролітає дедалі більша кількість безпілотників і наполягає на необхідності чітких правил щодо того, як їх глушити чи збивати. "Ми бачимо більше дронів, ніж кілька місяців тому", — сказав Ален Кеврен, директор Thales Belgium.