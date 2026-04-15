Правый разворот Германии: какая партия выходит в лидеры и бьет по рейтингу власти

Политический баланс в Германии стремительно меняется: ультраправая партия Альтернатива для Германии впервые выходит на первое место по уровню поддержки избирателей. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса YouGov, которые приводит издание Die Welt.

Германия. Фото: из открытых источников

Согласно исследованию, за АдГ готовы проголосовать 27% респондентов – это на один процентный пункт больше, чем месяцем ранее. Таким образом партия укрепляет лидерство и обгоняет правящий консервативный блок ХДС/ХСС во главе с канцлером Фридрих Мерц. Поддержка коалиции снизилась до 23%, потеряв сразу три пункта и опустившись до худшего показателя с конца 2021 года.

Другие участники политической сцены демонстрируют более умеренные изменения. Социал-демократическая партия Германии набирает 13%, немного уступив предыдущим результатам. В то же время Зелёные усиливают позиции до 14%, а Левая партия – до 10%.

На фоне этих цифр резко растет недовольство действующей властью. Согласно опросу, 79% немцев критически оценивают работу правительства Мерца. Для сравнения, летом 2025 года этот показатель составлял 55%, что указывает на стремительное падение доверия к кабинету.

Дополнительные исследования, на которые ссылаются немецкие СМИ, подтверждают тенденцию: правые популисты уверенно опережают традиционные партии. Это усиливает политическую напряженность и ставит под вопрос устойчивость нынешней коалиции.

Эксперты предупреждают, что дальнейшее усиление АдГ может серьезно изменить внутреннюю и внешнюю политику Германии, особенно в вопросах ЕС и поддержки Украины.

