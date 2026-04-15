commentss НОВИНИ Всі новини

Правий розворот Німеччини: яка партія виходить у лідери та б'є по рейтингу влади

Коаліція Мерца втрачає підтримку, а рівень невдоволення урядом сягає рекордів

15 квітня 2026, 16:36
Автор:
Кравцев Сергей

Політичний баланс у Німеччині швидко змінюється: ультраправа партія Альтернатива для Німеччини вперше виходить на перше місце за рівнем підтримки виборців. Про це свідчать дані останнього опитування YouGov, які наводить видання Die Welt.

Правий розворот Німеччини: яка партія виходить у лідери та б'є по рейтингу влади

Згідно з дослідженням, за АдН готові проголосувати 27% респондентів – це на один процентний пункт більше, ніж на місяць раніше. Таким чином, партія зміцнює лідерство і обганяє правлячий консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з канцлером Фрідріх Мерц. Підтримка коаліції знизилася до 23%, втративши одразу три пункти та опустившись до найгіршого показника з кінця 2021 року.

Інші учасники політичної сцени демонструють помірніші зміни. Соціал-демократична партія Німеччини набирає 13%, трохи поступившись попереднім результатам. У той же час, Зелені посилюють позиції до 14%, а Ліва партія – до 10%.

На тлі цих цифр різко зростає невдоволення чинною владою. Згідно з опитуванням, 79% німців критично оцінюють роботу уряду Мерца. Для порівняння, влітку 2025 цей показник становив 55%, що вказує на стрімке падіння довіри до кабінету.

Додаткові дослідження, на які посилаються німецькі ЗМІ, підтверджують тенденцію: праві популісти випереджають традиційні партії. Це посилює політичну напруженість і ставить під сумнів стійкість нинішньої коаліції.

Експерти попереджають, що подальше посилення АдГ може серйозно змінити внутрішню та зовнішню політику Німеччини, особливо у питаннях ЄС та підтримки України.

Читайте на порталі "Коментарі" — Берлін змінює курс: Німеччина допоможе повернути українських чоловіків додому.




Джерело: https://www.welt.de/
