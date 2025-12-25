logo

Президент Германии вспомнил Украину в рождественской речи: что сказал Штайнмайер
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Германии вспомнил Украину в рождественской речи: что сказал Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что в последние дни «продолжалась интенсивная борьба за поиск путей прекращения войны»

25 декабря 2025, 22:09
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении упомянул об Украине.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении упомянул об Украине.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: из открытых источников

Глава ФРГ заверил в солидарности с украинцами, страдающими от российской агрессией уже почти четыре года.

При этом президент Германии отметил, что в последние дни "продолжалась интенсивная борьба за поиск путей прекращения войны".

"Большинство из нас следили за событиями в ожидании, но также со скептицизмом и беспокойством. Однако каждый раз появлялись надежда и поводы для оптимизма. Это касается и нас, европейцев, вновь осознавших свою силу и свои ценности и действующих в соответствии с ними", — отметил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Немецкий президент также подчеркнул, что Европа должна решительно помогать Украине в противостоянии агрессии РФ.

Как сообщал портал "Комментарии", в Сенате США сделали острое заявление в адрес российского диктатора Владимира Путина. Его приказ атаковать мирные города Украины на Рождество свидетельствуют о том, что главарь Кремля — безжалостный убийца, не заинтересованный в мире. Об этом говорится в совместном заявлении сенаторов, опубликованном Комитетом Сената по вопросам международных отношений.

Сенаторы напомнили, что Украина согласилась на предложения по рождественскому перемирию. В то же время российский диктатор Владимир Путин приказал своим солдатам продолжать жестокие преступления агрессии в один из самых святых дней христианства. В Сенате США подчеркнули, что солидарны с украинцами, празднующими Рождество в самых сложных условиях.

Издание "Комментарии" также писало, что в российском МИД заявили о якобы "медленном, но правильном продвижении вперед" в переговорах с Соединенными Штатами о войне в Украине. В то же время спикер МИД РФ Мария Захарова в очередной раз набросилась с обвинениями в страны Европы, якобы мешающих мирным инициативам.



Источник: https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/EN/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2025/251225-Christmas-Message.html
