Президент Німеччини згадав про Україну у різдвяній промові: що сказав Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму різдвяному зверненні згадав про Україну.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Фото: з відкритих джерел

Глава ФРН запевнив у солідарності з українцями, які потерпають від російської агресії вже майже чотири роки.

При цьому президент Німеччини зазначив, що останніми днями "точилася інтенсивна боротьба за пошук шляхів припинення війни".

"Більшість із нас стежили за подіями в очікуванні, але також зі скептицизмом і занепокоєнням. Проте кожного разу з’являлися надія і підстави для оптимізму. Це стосується і нас, європейців, які знову усвідомили свою силу та свої цінності і діють відповідно до них", — зазначив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Німецький президент також наголосив, що Європа має рішуче допомагати Україні у протистоянні агресії РФ.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Сенаті США зробили гостру заяву на адресу російського диктатора Володимира Путіна. Його наказ атакувати мирні міста України на Різдво свідчать про те, що ватажок Кремля — безжалісний вбивця, який не зацікавлений у мирі. Про це йдеться у спільній заяві сенаторів, яку опублікував Комітет Сенату з питань міжнародних відносин.

Сенатори нагадали, що Україна погодилася на пропозиції щодо різдвяного перемир'я. Натомість російський диктатор Володимир Путін наказав своїм солдатам продовжувати жорстокі злочини агресії в один із найсвятіших днів християнства. У Сенаті США підкреслили, що солідарні з українцями, які святкують Різдво в найскладніших умовах.

Видання "Коментарі" також писало, що у російському МЗС заявили про нібито "повільне, але правильне просування вперед" у переговорах зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні. Водночас речниця МЗС РФ Марія Захарова вкотре накинулась зі звинуваченнями на країни Європи, які нібито заважають мирним ініціативам.