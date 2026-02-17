Провал миссии НАТО: для чего Германия так и не смогла набрать солдат

Германия столкнулась с серьезной проблемой при формировании 45-й бронетанковой бригады Бундесвер, которую планируют разместить в Литва. Как сообщает RND, добровольцев оказалось критически мало, что ставит под угрозу реализацию проекта.

Германия. Фото: из открытых источников

Согласно планам, к 2027 году численность бригады должна составить более 4800 военнослужащих и около 200 гражданских сотрудников. Однако на первом этапе удалось привлечь лишь 209 военных из необходимых 1971 – это примерно десятая часть от запланированного числа.

Такой результат вызвал серьезные сомнения в способности Берлина выполнить свои обязательства в установленные сроки. В связи с нехваткой добровольцев власти рассматривают возможность назначения военнослужащих в бригаду в обязательном порядке, без учета их личного согласия.

Несмотря на тревожные показатели, в Министерстве обороны Германии утверждают, что формирование подразделения продолжается в соответствии с графиком. Для повышения привлекательности службы власти обещают увеличить зарплаты, улучшить жилищные условия и обеспечить трудоустройство для членов семей военных.

Кроме того, обсуждается сокращение минимального срока службы в Литве до одного года. Эти меры свидетельствуют о том, что Берлин вынужден срочно искать способы спасти стратегически важный проект, который рассматривается как ключевой элемент усиления восточного фланга НАТО.

