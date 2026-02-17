logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Провал миссии НАТО: для чего Германия так и не смогла набрать солдат
commentss НОВОСТИ Все новости

Провал миссии НАТО: для чего Германия так и не смогла набрать солдат

Добровольцев оказалось в десять раз меньше нормы - Берлин может перейти к принудительным назначениям

17 февраля 2026, 07:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Германия столкнулась с серьезной проблемой при формировании 45-й бронетанковой бригады Бундесвер, которую планируют разместить в Литва. Как сообщает RND, добровольцев оказалось критически мало, что ставит под угрозу реализацию проекта.

Провал миссии НАТО: для чего Германия так и не смогла набрать солдат

Германия. Фото: из открытых источников

Согласно планам, к 2027 году численность бригады должна составить более 4800 военнослужащих и около 200 гражданских сотрудников. Однако на первом этапе удалось привлечь лишь 209 военных из необходимых 1971 – это примерно десятая часть от запланированного числа.

Такой результат вызвал серьезные сомнения в способности Берлина выполнить свои обязательства в установленные сроки. В связи с нехваткой добровольцев власти рассматривают возможность назначения военнослужащих в бригаду в обязательном порядке, без учета их личного согласия.

Несмотря на тревожные показатели, в Министерстве обороны Германии утверждают, что формирование подразделения продолжается в соответствии с графиком. Для повышения привлекательности службы власти обещают увеличить зарплаты, улучшить жилищные условия и обеспечить трудоустройство для членов семей военных.

Кроме того, обсуждается сокращение минимального срока службы в Литве до одного года. Эти меры свидетельствуют о том, что Берлин вынужден срочно искать способы спасти стратегически важный проект, который рассматривается как ключевой элемент усиления восточного фланга НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сообщил, что Берлин фактически исчерпал собственные запасы ракет для систем противовоздушной обороны и больше не может передавать их Украине непосредственно со своих складов. Об этом топ-дипломат Германии заявил в ответ на вопрос журналистов о причинах дефицита средств ПВО в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rnd.de/politik/litauen-brigade-cdu-verteidigungsexperte-will-soldaten-notfalls-verpflichten-JBRLEOAALBAAZCKCQDROANUQGA.html
Теги:

Новости

Все новости