Провал місії НАТО: для чого Німеччина так і не змогла набрати солдатів

Німеччина зіткнулася із серйозною проблемою при формуванні 45-ї бронетанкової бригади Бундесвер, яку планують розмістити до Литви. Як повідомляє RND, добровольців виявилося критично мало, що ставить під загрозу реалізацію проекту.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Згідно з планами, до 2027 року чисельність бригади має становити понад 4800 військовослужбовців та близько 200 цивільних співробітників. Однак на першому етапі вдалося залучити лише 209 військових із необхідних 1971 – це приблизно десята частина від запланованого числа.

Такий результат викликав серйозні сумніви щодо здатності Берліна виконати свої зобов'язання у встановлені терміни. У зв'язку з нестачею добровольців влада розглядає можливість призначення військовослужбовців до бригади в обов'язковому порядку, без урахування їх особистої згоди.

Незважаючи на тривожні показники, у Міністерстві оборони Німеччини стверджують, що формування підрозділу продовжується відповідно до графіка. Для підвищення привабливості служби влада обіцяє збільшити зарплати, покращити житлові умови та забезпечити працевлаштування для членів сімей військових.

Крім того, обговорюється скорочення мінімального терміну служби у Литві до одного року. Ці заходи свідчать, що Берлін змушений терміново шукати способи врятувати стратегічно важливий проект, який розглядається як ключовий елемент посилення східного флангу НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив, що Берлін фактично вичерпав власні запаси ракет для систем протиповітряної оборони і більше не може передавати їх Україні безпосередньо зі своїх складів. Про це топ-дипломат Німеччини заявив у відповідь на запитання журналістів щодо причин дефіциту коштів ППО в Україні.



