Путин и Лукашенко готовят "воинов Аллаха" для взрывной деятельности в Германии: что запланировали

Спонсорованные Кремлем и используя переход через Беларусь "воины Аллаха" планируют приехать в Германию во время проведения Евро-2024 и сорвать спортивное мероприятие. Об этом заявила организация бывших белорусских офицеров BYPOL, присоединившихся к оппозиции и выступающих против Лукашенко.



Россия может отправлять в Германию радикальных мусульман. Фото из открытых источников

По информации BYPOL, 20-25 боевиков из России нелегально пересекут польско-белорусскую границу и попадут в Германию для осуществления "взрывных акций" во время проведения Чемпионата Европы по футболу. Этих боевиков ожидают радикальные мусульманские группы в нескольких немецких городах, в частности Вупперталь, Дортмунд и Минден.

"Мужчины, преимущественно 25-28 лет, прошли Сирию, что зарекомендовало их настоящими "воинами Аллаха" (чеченцы, таджики, марокканцы, сирийцы афганского происхождения), отличительная черта – владеют русским языком и имеют контакты с "русскими немцами" в Германии", – сообщили в BYPOL.

По словам бывших белорусских офицеров, недавнее убийство немецкого полицейского в Мангейме выходцем из Афганистана связано с "белорусским маршрутом" через Польшу и стало началом активизации борьбы с "неверными".

Кроме мужчин-мусульманам, в этой деятельности также могут брать участие женщины славянской внешности.

"В составе нескольких групп возможно присутствие девушек славянской внешности, которые приняли ислам и поддерживали радикальные идеи создания Арабского Халифата в Германии, которые прошли хорошую диверсионную подготовку в Турции и Сирии", — добавили в BYPOL.

Чемпионат Европы по футболу в Германии стартует 14 июня, матчем Германия – Шотландия в Мюнхене. Финал пройдет 14 июля в Берлине. Украина также участвует в соревновании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша объявила о создании буферной зоны на границе с Беларусью, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов.

Также "Комментарии" писали о шансах футбольных сборных на победу на Евро-2024.