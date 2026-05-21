Путін іде ва-банк проти Берліна: Кремль знайшов спосіб, як вплинути на позицію Мерца

Глава Кремля Володимир Путін, схоже, вирішив скористатися найвразливішим моментом для канцлера Німеччини Фрідріх Мерц. На тлі падіння популярності уряду та зростання підтримки ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Москва активізувала кампанію тиску на Берлін.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Як пише Politico, Кремль намагається використати економічні проблеми Німеччини, суспільне невдоволення та суперечки навколо підтримки України, щоб послабити позиції Мерця та посилити проросійські сили всередині країни.

Особливу тривогу у Берліні викликають майбутні вибори у східних регіонах Німеччини, де АдН має шанс уперше увійти до регіональних урядів. За словами депутата від ХДС Кріса Шуленбурга, Росія зацікавлена у приході партії до влади, оскільки це дало б Москві стратегічного союзника у центрі Європи.

В останні тижні Кремль посилив тиск одразу за декількома напрямками. Росія зупинила постачання казахстанської нафти до східної Німеччини через російський трубопровід, а також почала просувати ідею участі колишнього канцлера Герхарда Шредера у можливих переговорах щодо України.

Крім того, пов'язані з Кремлем інформаційні мережі різко збільшили кількість публікацій проти Мерца. Аналітики фіксують зростання критичних матеріалів про канцлера приблизно на чверть порівняно з початком року.

Російська пропаганда намагається подати Мерца "розпалювачем війни" через підтримку України та відмову відновлювати енергетичні зв'язки з Москвою. Одночасно АдН позиціонується як сила, здатна повернути Німеччині дешевий російський газ та відновити економіку.

Лідер АдН Аліс Вайдель уже заявила, що головну загрозу для Німеччини нібито становить не Росія, а війна в Україні. У Кремлі такі заяви активно підтримують.

Експерти попереджають: Москва розглядає східну Німеччину як ключову точку тиску на федеральний уряд. На їхню думку, Кремль намагається не просто послабити Мерца, а змінити політичний курс найбільшої економіки Європи на свою користь.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Мерца чекають проблеми: скільки німців серйозно стурбовані станом справ у країні.



