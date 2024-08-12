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Путин ничего не контролирует: в Германии сделали угрожающее заявление для Москвы

Маркус Фабер считает, что закладывается хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина

сегодня, 07:50
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Кравцев Сергей

Глава комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер считает, что украинское наступление в Курской области РФ происходит лучше, чем ожидалось, и это является поводом говорить об увеличении количества немецких танков Leopard 2 для Сил обороны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Фабер сделал у себя в сети Х.

Путин ничего не контролирует: в Германии сделали угрожающее заявление для Москвы

Глава комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер. Фото: из открытых источников

"Украинское наступление на оккупационные войска под Курском идет лучше, чем ожидалось. Это заставляет агрессора отводить значительное количество войск с фронта на востоке. Это ослабляет напряженность там", – отметил политик.

Фабер добавил, что это является поводом говорить о предоставлении большего количества немецких танков Leopard 2 для украинских защитников.

Кроме того, немецкий чиновник считает, что прогресс украинцев в Курской области демонстрирует российскому населению, что "их диктатор ничего не контролирует", а военное руководство "перегружено" этим.

"Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И для переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом" – высказался Фабер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина в рамках войны с Россией может обороняться не только на своей территории. Это предусмотрено международным правом. Об этом сказано в комментарии Министерства иностранных дел Германии для издания "Politico".

При этом, как уточняет издание, большое количество оппозиционных немецких политиков тоже поддержало "прорыв" границы в Курской области, а также использование оружия Германии на территории РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – призыв представителя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) премьер-министра немецкой земли Саксония Михаэля Кречмера к уменьшению военной помощи Украине вызвал жесткую критику, в частности, со стороны его собственной партии.




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