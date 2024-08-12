Путин ничего не контролирует: в Германии сделали угрожающее заявление для Москвы

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Кравцев Сергей
Глава комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер считает, что украинское наступление в Курской области РФ происходит лучше, чем ожидалось, и это является поводом говорить об увеличении количества немецких танков Leopard 2 для Сил обороны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Фабер сделал у себя в сети Х.
Глава комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер. Фото: из открытых источников
Фабер добавил, что это является поводом говорить о предоставлении большего количества немецких танков Leopard 2 для украинских защитников.
Кроме того, немецкий чиновник считает, что прогресс украинцев в Курской области демонстрирует российскому населению, что "их диктатор ничего не контролирует", а военное руководство "перегружено" этим.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина в рамках войны с Россией может обороняться не только на своей территории. Это предусмотрено международным правом. Об этом сказано в комментарии Министерства иностранных дел Германии для издания "Politico".
При этом, как уточняет издание, большое количество оппозиционных немецких политиков тоже поддержало "прорыв" границы в Курской области, а также использование оружия Германии на территории РФ.
Также издание "Комментарии" сообщало – призыв представителя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) премьер-министра немецкой земли Саксония Михаэля Кречмера к уменьшению военной помощи Украине вызвал жесткую критику, в частности, со стороны его собственной партии.
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