logo

BTC/USD

17148.52

ETH/USD

1264.95

LTC/USD

76.35

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Путин ответил на заявление Меркель о том, что "Минские соглашения" помогли Украине (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин ответил на заявление Меркель о том, что "Минские соглашения" помогли Украине (ВИДЕО)

Путин сказал, что разочарован последним заявлением Меркель

9 декабря 2022, 17:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Путин отреагировал на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были попыткой выиграть Украине время. Он заявил, что его "доверие почти на нуле". Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 9 декабря, в Кыргызстане, пишут российские СМИ.

Путин ответил на заявление Меркель о том, что "Минские соглашения" помогли Украине (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Глава Кремля обиженно отреагировал на слова Ангелы Меркель и пожаловался, что он разочарован.

"Для меня это было неожиданным, это разочаровывает – и так доверие почти на нуле, но после таких заявлений, как сделала Меркель, непонятно, как договариваться, с кем и какие гарантии – хотя в конце концов договариваться придется", – сказал оскорбленный Путин.

Известно, что недавно эксканцлер Германии Ангелы Меркель сказала, что "Минские соглашения" помогли Украине подготовиться, чтобы устоять перед Россией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Меркель ответила, может ли она помочь окончить войну в Украине. Ангела Меркель уверена, что война России против Украины закончится за столом переговоров. Соответствующее название бывший канцлер Германии сделала в интервью Zeit. По словам Ангелы Меркель, она не может предсказать, каков будет исход войны. Но Меркель не исключает, что может принять участие в урегулировании этого вопроса. Однако бывший канцлер Германии не ответил, когда и при каких условиях могут начаться такие переговоры.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Данилов ответил на заявление Меркель о переговорах с Россией . Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о переговорах. Чиновник взвыл, что для переговоров с Российской Федерацией Украине не нужен стол, ведь капитуляцию России можно принять и стоя. В ответ на это секретарь СНБО Данилов напомнил о "Минских соглашениях", которые не привели к миру, а к полномасштабному вторжению России.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/188207
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!