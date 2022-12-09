Путин ответил на заявление Меркель о том, что "Минские соглашения" помогли Украине (ВИДЕО)

Путин отреагировал на слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были попыткой выиграть Украине время. Он заявил, что его "доверие почти на нуле". Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 9 декабря, в Кыргызстане, пишут российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Глава Кремля обиженно отреагировал на слова Ангелы Меркель и пожаловался, что он разочарован.

"Для меня это было неожиданным, это разочаровывает – и так доверие почти на нуле, но после таких заявлений, как сделала Меркель, непонятно, как договариваться, с кем и какие гарантии – хотя в конце концов договариваться придется", – сказал оскорбленный Путин.

Известно, что недавно эксканцлер Германии Ангелы Меркель сказала, что "Минские соглашения" помогли Украине подготовиться, чтобы устоять перед Россией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Меркель ответила, может ли она помочь окончить войну в Украине. Ангела Меркель уверена, что война России против Украины закончится за столом переговоров. Соответствующее название бывший канцлер Германии сделала в интервью Zeit. По словам Ангелы Меркель, она не может предсказать, каков будет исход войны. Но Меркель не исключает, что может принять участие в урегулировании этого вопроса. Однако бывший канцлер Германии не ответил, когда и при каких условиях могут начаться такие переговоры.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Данилов ответил на заявление Меркель о переговорах с Россией . Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о переговорах. Чиновник взвыл, что для переговоров с Российской Федерацией Украине не нужен стол, ведь капитуляцию России можно принять и стоя. В ответ на это секретарь СНБО Данилов напомнил о "Минских соглашениях", которые не привели к миру, а к полномасштабному вторжению России.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!