Кравцев Сергей
Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который до 2022 года возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности и остается одним из самых уважаемых экспертов в мире в вопросах внешней политики, высказал убеждение, что встреча на Аляске закончилась безоговорочным успехом российского диктатора Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил в сообщении в сети X (Twitter).
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
После завершения короткой итоговой пресс-конференции лидеров Ишингер сделал заявление о том, что результаты встречи для двух сторон являются разительно отличными.
Он добавил, что украинцы по итогам встречи не получили даже надежды на прекращение войны, а Европа получила лишь глубокое разочарование.
