Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который до 2022 года возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности и остается одним из самых уважаемых экспертов в мире в вопросах внешней политики, высказал убеждение, что встреча на Аляске закончилась безоговорочным успехом российского диктатора Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил в сообщении в сети X (Twitter).

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

После завершения короткой итоговой пресс-конференции лидеров Ишингер сделал заявление о том, что результаты встречи для двух сторон являются разительно отличными.

"Путин получил красную дорожку с Трампом, Трамп не получил ничего", – кратко описал он итоги переговоров.

"Как и следовало ожидать: ни прекращения огня, ни мира. Никакого реального прогресса. Явно 1:0 в пользу Путина. Никаких новых санкций, – перечислил Вольфганг Ишингер последствия переговоров.

Он добавил, что украинцы по итогам встречи не получили даже надежды на прекращение войны, а Европа получила лишь глубокое разочарование.

