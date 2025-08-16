logo

Путин победил: в Германии сделали настораживающее заявление по итогам саммита на Аляске
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин победил: в Германии сделали настораживающее заявление по итогам саммита на Аляске

Вольфганг Ишингер считает, что встреча на Аляске закончилась для Путина победой

16 августа 2025, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который до 2022 года возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности и остается одним из самых уважаемых экспертов в мире в вопросах внешней политики, высказал убеждение, что встреча на Аляске закончилась безоговорочным успехом российского диктатора Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил в сообщении в сети X (Twitter).

Путин победил: в Германии сделали настораживающее заявление по итогам саммита на Аляске

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

После завершения короткой итоговой пресс-конференции лидеров Ишингер сделал заявление о том, что результаты встречи для двух сторон являются разительно отличными.

"Путин получил красную дорожку с Трампом, Трамп не получил ничего", – кратко описал он итоги переговоров.

"Как и следовало ожидать: ни прекращения огня, ни мира. Никакого реального прогресса. Явно 1:0 в пользу Путина. Никаких новых санкций, – перечислил Вольфганг Ишингер последствия переговоров.

Он добавил, что украинцы по итогам встречи не получили даже надежды на прекращение войны, а Европа получила лишь глубокое разочарование.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп, подводя итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что сторонам еще не удалось достичь полного взаимопонимания. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

"У нас будет хорошая возможность сотрудничать, у нас состоялись продуктивные переговоры. Есть хороший шанс на достижение мирного урегулирования. Пока этого не произошло", — отметил Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп посоветовал главе украинского государства Владимиру Зеленскому "заключить сделку" с Россией. Такое заявление он сделал в интервью "Fox News" после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.




Источник: https://x.com/ischinger/status/1956497440883822856
