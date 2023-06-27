Путин признал, что наемники "Вагнера" финансировались из государственного бюджета России: сколько им платил Кремль

Второй день Путин после бунта Пригожина пытается сохранить лицо, поддержать свой статус. Глава Кремля активно проводит встречи с военнослужащими в Кремле и выступает с обращениями к россиянам, где рассказывает, что ему удалось остановить переворот. Об этом пишут российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

При этом, российский президент публично и официально заявил, что наемников ЧВК "Вагнер" финансировали из российского бюджета.

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"Мы всегда с уважением относились к бойцам группы "Вагнер", состав всей группы полностью обеспечивался государством. С мая 2022 по май 2023 власти заплатили ЧВК "Вагнер" более 86 млрд рублей, а собственник компании "Конкорд" через Военторг за год заработал от государства 80 миллиардов", — заявил Путин.

Также он намекнул на коррупцию в армии и заверил, что со всем этим будут разбираться.

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы с этим будем разбираться", — отметил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путину так важно удержать вагнеровцев. Во вторник, 27 июня, стало известно, что Минобороны РФ забирает тяжелую технику у вагнеровцев, а ФСБ закрывает уголовное дело по вооруженному мятежу лидера ППК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников. Известно, что вагнеровцы перебираются в Беларусь. Российский террорист и блогер Игорь Гиркин (Стрелков), возглавляющий "Клуб раздосадованных патриотов", предсказывает, что Пригожин еще даст о себе знать, а путинский режим точно ему будет мстить. Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассуждает, что такого кадрового резерва Путин уже не имеет и близко, объясняет эксперт. У него офицеры слабее подготовлены, чем мамы вагнеровцы. Поэтому он любой ценой хочет удержать наемников. Не дать им навсегда выйти из войны в Украине.











