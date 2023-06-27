logo

BTC/USD

30502.28

ETH/USD

1876.02

LTC/USD

87.73

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Путин признал, что наемники "Вагнера" финансировались из государственного бюджета России: сколько им платил Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин признал, что наемники "Вагнера" финансировались из государственного бюджета России: сколько им платил Кремль

С мая 2022 по май 2023 года Россия из бюджета заплатила ЧВК «Вагнер» более 86 млрд рублей

сегодня, 16:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Второй день Путин после бунта Пригожина пытается сохранить лицо, поддержать свой статус. Глава Кремля активно проводит встречи с военнослужащими в Кремле и выступает с обращениями к россиянам, где рассказывает, что ему удалось остановить переворот. Об этом пишут российские СМИ.

Путин признал, что наемники "Вагнера" финансировались из государственного бюджета России: сколько им платил Кремль

Владимир Путин (фото из открытых источников)

При этом, российский президент публично и официально заявил, что наемников ЧВК "Вагнер" финансировали из российского бюджета.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы всегда с уважением относились к бойцам группы "Вагнер", состав всей группы полностью обеспечивался государством. С мая 2022 по май 2023 власти заплатили ЧВК "Вагнер" более 86 млрд рублей, а собственник компании "Конкорд" через Военторг за год заработал от государства 80 миллиардов", — заявил Путин.

Также он намекнул на коррупцию в армии и заверил, что со всем этим будут разбираться.

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы с этим будем разбираться", — отметил президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путину так важно удержать вагнеровцев. Во вторник, 27 июня, стало известно, что Минобороны РФ забирает тяжелую технику у вагнеровцев, а ФСБ закрывает уголовное дело по вооруженному мятежу лидера ППК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников. Известно, что вагнеровцы перебираются в Беларусь. Российский террорист и блогер Игорь Гиркин (Стрелков), возглавляющий "Клуб раздосадованных патриотов", предсказывает, что Пригожин еще даст о себе знать, а путинский режим точно ему будет мстить. Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов рассуждает, что такого кадрового резерва Путин уже не имеет и близко, объясняет эксперт. У него офицеры слабее подготовлены, чем мамы вагнеровцы. Поэтому он любой ценой хочет удержать наемников. Не дать им навсегда выйти из войны в Украине.







Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zvezdanews/122787
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!