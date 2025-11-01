Работу аэропорта Берлина экстренно остановили: что произошло

В Германии аэропорт Берлин-Бранденбург (BER) приостанавливал свою работу из-за появления неизвестного беспилотника над южной частью аэродрома. Произошло это вечером пятницы, 31 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bild.

Аэропорт Берлина. Фото: из открытых источников

С 20:00 до 22:00 полеты полностью останавливали. 11 самолетов перенаправили в другие города: четыре – в Лейпциг, четыре – в Дрезден и три – в Гамбург. Многие борта кружили над Берлином, а три рейса в Лондон, Бирмингем и Стокгольм отменили.

В полиции подтвердили, что очевидец и экипаж патрульного автомобиля видели дрон вблизи аэропорта. После этого он исчез из виду.

На сайте аэропорта появилось много сообщений о задержках. Многие пассажиры часами ждали в терминале. По последним данным, работа аэропорта уже возобновлена.

В связи с инцидентом был временно отменен запрет на полеты. Как сообщил спикер аэропорта Аксель Шмидт, власти разрешили совершать взлет до 1:00 ночи, а посадки – до 4:00 утра.

На место инцидента прибыли два вертолета федеральной полиции, которые искали дрон или его оператора. Территорию вокруг аэропорта также обследовали наземные патрули.

В издании отметили, что количество инцидентов с беспилотниками вблизи аэропортов в Германии резко возросло. Лишь в начале октября из-за подобной ситуации останавливали полеты в аэропорту Мюнхена.

