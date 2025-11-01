Роботу аеропорту Берліна негайно зупинили: що сталося

У Німеччині аеропорт Берлін-Бранденбург (BER) припиняв свою роботу через появу невідомого безпілотника над південною частиною аеродрому. Сталося це ввечері у п'ятницю, 31 жовтня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Bild.

Аеропорт Берліна. Фото: з відкритих джерел

З 20:00 до 22:00 польоти повністю зупиняли. 11 літаків перенаправили до інших міст: чотири – до Лейпцигу, чотири – до Дрездена та трьох – до Гамбурга. Багато бортів кружляли над Берліном, а три рейси до Лондона, Бірмінгема та Стокгольма скасували.

У поліції підтвердили, що очевидець та екіпаж патрульного автомобіля бачили дрон поблизу аеропорту. Після цього він зник з поля зору.

На сайті аеропорту з'явилося багато повідомлень про затримки. Багато пасажирів годинами чекали у терміналі. За останніми даними, роботу аеропорту вже відновлено.

У зв'язку з інцидентом було тимчасово скасовано заборону на польоти. Як повідомив речник аеропорту Аксель Шмідт, влада дозволила здійснювати зліт до 1:00 ночі, а посадки — до 4:00 ранку.

На місце інциденту прибули два вертольоти федеральної поліції, які шукали дрон або його оператора. Територію довкола аеропорту також обстежили наземні патрулі.

У виданні зазначили, що кількість інцидентів із безпілотниками поблизу аеропортів у Німеччині різко зросла. Лише на початку жовтня через таку ситуацію зупиняли польоти в аеропорту Мюнхена.

Читайте також на порталі "Коментарі" — литовська влада поки не може підтвердити, що перетин її повітряного простору російськими військовими літаками минулого тижня був навмисним. Про це повідомляє LRT.

23 жовтня ввечері два літаки з Росії – винищувач Су-30 та літак-заправник Іл-78 – вилетіли з Калінінградської області РФ і ненадовго опинилися над територією Литви. Вони пролетіли близько 700 метрів і були там близько 18 секунд. Головний радник литовського президента з національної безпеки Дейвідас Матулініс наголосив, що хоча можна припустити навмисний характер цієї операції, конкретних доказів немає.



