Разговор Зеленского и Шольца дал свой результат: посол заинтриговал заявлением

Украина продолжает активно работать над увеличением военной поддержки со стороны Германии. На этом поле уже есть хорошие новости. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении посла Украины в Германии Алексея Макеева.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

"Каждый день есть хорошие новости. Они не являются публичными, но то, о чем говорили президент (Владимир Зеленский — ред) с канцлером (Олафом Шольцом – ред.) в понедельник, уже реализуется в среду. Поэтому все будет Украина!", — сказал он.

По словам посла, Украина оказалась в центре избирательной кампании в Германии.

"То, что Украина оказалась фактически в центре избирательной кампании, на пользу нам, если Украина не будет использоваться в популистских целях и если политические силы воздерживаются от того, чтобы нагонять страх. Потому что люди и так напуганы, страх нагоняют россияне, зачем их поддерживать в этом", — заявил Макеев.

По его словам, досадным является то, что во время дебатов в Бундестаге в пятницу разные партии, фракции при обсуждении темы поддержки Украины обвиняли друг друга.

Дипломат подчёркивает, важным является то, что все демократические политические силы все же выражали Украине поддержку.

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Также издание "Комментарии" сообщало – немецкий истеблишмент в преддверии выборов в Бундестаг 23 февраля использует тему войну в Украине, как один из способов предвыборной борьбы. Канцлер Германии Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц соревнуются за то, чья политика в отношении Украины окажется более убедительной. Об этом пишет "Der Spiegel".



