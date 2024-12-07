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Разговор Зеленского и Шольца дал свой результат: посол заинтриговал заявлением

Алексей Макеев отметил, то, что Украина оказалась фактически в центре избирательной кампании, на пользу украинцам

7 декабря 2024, 11:15
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Кравцев Сергей

Украина продолжает активно работать над увеличением военной поддержки со стороны Германии. На этом поле уже есть хорошие новости. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении посла Украины в Германии Алексея Макеева.

Разговор Зеленского и Шольца дал свой результат: посол заинтриговал заявлением

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

"Каждый день есть хорошие новости. Они не являются публичными, но то, о чем говорили президент (Владимир Зеленский — ред) с канцлером (Олафом Шольцом – ред.) в понедельник, уже реализуется в среду. Поэтому все будет Украина!", — сказал он.

По словам посла, Украина оказалась в центре избирательной кампании в Германии.

"То, что Украина оказалась фактически в центре избирательной кампании, на пользу нам, если Украина не будет использоваться в популистских целях и если политические силы воздерживаются от того, чтобы нагонять страх. Потому что люди и так напуганы, страх нагоняют россияне, зачем их поддерживать в этом", — заявил Макеев.

По его словам, досадным является то, что во время дебатов в Бундестаге в пятницу разные партии, фракции при обсуждении темы поддержки Украины обвиняли друг друга.

Дипломат подчёркивает, важным является то, что все демократические политические силы все же выражали Украине поддержку.

Читайте также на портале "Комментарии" — мирный план для Украины: Олаф Шольц сделал заявление после разговора с Дональдом Трампом.

Также издание "Комментарии" сообщало – немецкий истеблишмент в преддверии выборов в Бундестаг 23 февраля использует тему войну в Украине, как один из способов предвыборной борьбы. Канцлер Германии Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц соревнуются за то, чья политика в отношении Украины окажется более убедительной. Об этом пишет "Der Spiegel".




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