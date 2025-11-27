Разговоры о мире могут не сработать: к чему готовится Германия в 2029 году

Германия завершает разработку и переходит к реализации секретного плана действий в случае возможного военного конфликта с Россией. Документ предусматривает масштабную переброску до 800 тысяч военнослужащих НАТО в восточные рубежи и подробно описывает логистику такой операции. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Военные Германии. Фото: из открытых источников

Более двух лет назад группа из 12 немецких чиновников начала работу над масштабным "Операционным планом Германия" (OPLAN DEU). Это 1200-страничный документ, в котором прописаны маршруты перемещения войск – от портов и рек до железных дорог и автодорог, а также схемы их обеспечения и защиты.

По данным WSJ, разработка плана стала ответом на оценки немецкой разведки, которая считает, что Россия может быть готова к атаке на страны НАТО уже в 2029 году. В то же время, серия шпионских инцидентов, диверсий и вторжений в воздушное пространство Европы свидетельствуют о риске более раннего сценария. Аналитики добавляют, что возможное прекращение огня в Украине лишь уволит Москве ресурсы для подготовки новых агрессивных действий.

"Наша цель – предотвратить войну, четко дав понять противнику, что нападение не принесет ему успеха", – отмечает один из авторов OPLAN.

В настоящее время документ находится во второй редакции и хранится в закрытой военной сети. Над ним работает команда генерал-лейтенанта Андре Бодеманна, завершившая первую версию еще в прошлом году, привлекая к обсуждению десятки государственных структур.

Отдельное внимание уделяется модернизации инфраструктуры. К 2029 году правительство планирует выделить 166 млрд евро, из которых более 100 млрд уйдет на обновление железных дорог и развитие объектов двойного назначения.

Несмотря на проблемы с инфраструктурой, дефицитом военных и риском диверсий, Бундесвер оценивает прогресс в создании плана как положительный. В то же время stress-тесты показали: многие детали нуждаются в доработке. Самая большая неизвестность для разработчиков – сколько времени у них действительно осталось.

