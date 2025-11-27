Розмови про мир можуть не спрацювати: до чого готується Німеччина у 2029 році

Німеччина завершує розробку та переходить до реалізації секретного плану дій на випадок можливого воєнного конфлікту з Росією. Документ передбачає масштабне перекидання до 800 тисяч військовослужбовців НАТО до східних рубежів та детально описує логістику такої операції. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Військові Німеччини. Фото: з відкритих джерел

Понад два роки тому група з 12 німецьких високопосадовців розпочала роботу над масштабним "Операційним планом Німеччина" (OPLAN DEU). Це 1200-сторінковий документ, у якому прописані маршрути переміщення військ – від портів і річок до залізниць і автошляхів, а також схеми їхнього забезпечення і захисту.

За даними WSJ, розробка плану стала відповіддю на оцінки німецької розвідки, яка вважає, що Росія може бути готовою до атаки на країни НАТО вже у 2029 році. Водночас серія шпигунських інцидентів, диверсій і вторгнень у повітряний простір Європи свідчать про ризик більш раннього сценарію. Аналітики додають, що можливе припинення вогню в Україні лише звільнить Москві ресурси для підготовки нових агресивних дій.

"Наша мета – запобігти війні, чітко давши зрозуміти противнику, що напад не принесе йому успіху", — зазначає один з авторів OPLAN.

Нині документ перебуває у другій редакції та зберігається у закритій військовій мережі. Над ним працює команда генерал-лейтенанта Андре Бодеманна, яка завершила першу версію ще торік, залучивши до обговорення десятки державних структур.

Окрема увага приділяється модернізації інфраструктури. До 2029 року уряд планує виділити 166 млрд євро, з яких понад 100 млрд піде на оновлення залізниць і розвиток об’єктів подвійного призначення.

Попри проблеми з інфраструктурою, дефіцитом військових та ризиком диверсій, Бундесвер оцінює прогрес у створенні плану як позитивний. Водночас stress-тести показали: багато деталей потребують доопрацювання. Найбільша ж невідомість для розробників – скільки часу в них насправді залишилося.

