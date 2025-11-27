logo_ukra

BTC/USD

91649

ETH/USD

3033.74

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Розмови про мир можуть не спрацювати: до чого готується Німеччина у 2029 році
commentss НОВИНИ Всі новини

Розмови про мир можуть не спрацювати: до чого готується Німеччина у 2029 році

WSJ пише про те, що Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з Росією

27 листопада 2025, 12:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Німеччина завершує розробку та переходить до реалізації секретного плану дій на випадок можливого воєнного конфлікту з Росією. Документ передбачає масштабне перекидання до 800 тисяч військовослужбовців НАТО до східних рубежів та детально описує логістику такої операції. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Розмови про мир можуть не спрацювати: до чого готується Німеччина у 2029 році

Військові Німеччини. Фото: з відкритих джерел

Понад два роки тому група з 12 німецьких високопосадовців розпочала роботу над масштабним "Операційним планом Німеччина" (OPLAN DEU). Це 1200-сторінковий документ, у якому прописані маршрути переміщення військ – від портів і річок до залізниць і автошляхів, а також схеми їхнього забезпечення і захисту.

За даними WSJ, розробка плану стала відповіддю на оцінки німецької розвідки, яка вважає, що Росія може бути готовою до атаки на країни НАТО вже у 2029 році. Водночас серія шпигунських інцидентів, диверсій і вторгнень у повітряний простір Європи свідчать про ризик більш раннього сценарію. Аналітики додають, що можливе припинення вогню в Україні лише звільнить Москві ресурси для підготовки нових агресивних дій.

"Наша мета – запобігти війні, чітко давши зрозуміти противнику, що напад не принесе йому успіху", — зазначає один з авторів OPLAN.

Нині документ перебуває у другій редакції та зберігається у закритій військовій мережі. Над ним працює команда генерал-лейтенанта Андре Бодеманна, яка завершила першу версію ще торік, залучивши до обговорення десятки державних структур.

Окрема увага приділяється модернізації інфраструктури. До 2029 року уряд планує виділити 166 млрд євро, з яких понад 100 млрд піде на оновлення залізниць і розвиток об’єктів подвійного призначення.

Попри проблеми з інфраструктурою, дефіцитом військових та ризиком диверсій, Бундесвер оцінює прогрес у створенні плану як позитивний. Водночас stress-тести показали: багато деталей потребують доопрацювання. Найбільша ж невідомість для розробників – скільки часу в них насправді залишилося.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Німеччина продовжує підготовку до війни: який підрозділ створює Бундесвер.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/world/europe/germany-russia-war-nato-secret-plan-8ce43a8d
Теги:

Новини

Всі новини