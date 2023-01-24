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Рекция Германии по запросу Польши о разрешении поставлять танки в Украину

Спикер правительства Германии Штеффен Хебештрайт отреагировал на запрос Польши о разрешении предоставить танки Leopard 2 Украине.

сегодня, 15:08
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Автор:

Slava Kot

24 января вице-премьер Мариуш Блащак заявил, что Польша подала официальный запрос на реэкспорт немецких танков Leopard 2 в Украину. В Германии прокомментировали заявление польского политика. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN .

Рекция Германии по запросу Польши о разрешении поставлять танки в Украину

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Фото из открытых источников

По правилам реэкспорта в отечественной технике, для того, чтобы совершить отправку танков Leopard 2 в Украину, Польша нужна получить на это разрешение от их производителя – Германии. Вицепремьер Мариуш Блащак заявил, что его страна осуществила соответствующий официальный запрос в Германию согласие передать танки Leopard2. Польский политик добавил, что он призывает немецкую сторону также присоединиться к коалициям стран, желающих поддержать Украину танками Leopard 2.

На сообщение от Польши отреагировал представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Федеральное правительство получило заявку от Польши на экспорт танков Leopard 2", — подтвердило слова польских политиков Хебештрайт.

Кроме того, на недавней пресс-конференции правительства Германии Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что заявки на реэкспорт оружия будут рассматриваться в первую очередь, но по всем процедурам.

"Заявки на разрешение экспорта оружия рассматриваются с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и инструкциями по экспорту оружия", — сказал представитель правительства Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что польское правительство хочет получить компенсацию от Европейского Союза на отправку танков в Украину.

Также "Комментарии" писали о реакции Германии на вопросы журналистов о том, что Польша может отправить танки в Украину без ее согласия.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jan/24/russia-ukraine-war-live-zelenskiy-flags-more-changes-in-corruption-purge-german-defence-group-offers-to-send-tanks-if-needed#top-of-blog
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