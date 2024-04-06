Решение о помощи Украине может быть вновь отложено: что происходит в Конгрессе

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Кравцев Сергей
Споры между республиканцами в Палате представителей Конгресса США и угрозы снять с должности спикера Майка Джонсона могут снова затянуть долгожданное решение об американском финансировании Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Отмечается, что с возвращением Палаты представителей с перерыва 9 апреля Джонсон раскроет детали проекта по помощи Украине, который будет приемлемым для республиканцев, и он наконец будет одобрен в обеих палатах.
Однако республиканцы из наиболее консервативного крыла требуют учесть их требования по мерам на границе с Мексикой и сокращению расходов и хотят, чтобы Джонсон не торопился, пока будет иметь проект, который готовы будут поддержать достаточным большинством.
СМИ пишет, есть опасения, что для достижения реального консенсуса среди республиканцев в Палате представителей могут понадобиться даже месяцы.
"Reuters" обращает внимание, фактически же у Конгресса остается немного недель для работы до того, как приближение выборов начнет еще больше влиять на политические процессы.
Читайте также на портале "Комментарии" — полугодовое затягивание с принятием решения о помощи Украине со стороны США вызывает понятное недоумение, а то и негодование у нашей страны, истекающей кровью. При этом жизнями украинцев играют не только республиканцы, тормозящие принятие соответствующего законопроекта, но и демократы, у которых, учитывая, что именно они сейчас у власти, есть немало соответствующих рычагов. Почему США, являющиеся лидерами демократического мира, допустили российско-украинскую войну, не смогли ее быстро остановить и не помогают Украине (которая сражается не просто за себя, но за весь демократический мир) так, как могли бы? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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