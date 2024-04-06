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Решение о помощи Украине может быть вновь отложено: что происходит в Конгрессе

США все больше входят в избирательную кампанию

сегодня, 07:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Споры между республиканцами в Палате представителей Конгресса США и угрозы снять с должности спикера Майка Джонсона могут снова затянуть долгожданное решение об американском финансировании Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Решение о помощи Украине может быть вновь отложено: что происходит в Конгрессе

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что с возвращением Палаты представителей с перерыва 9 апреля Джонсон раскроет детали проекта по помощи Украине, который будет приемлемым для республиканцев, и он наконец будет одобрен в обеих палатах.

Однако республиканцы из наиболее консервативного крыла требуют учесть их требования по мерам на границе с Мексикой и сокращению расходов и хотят, чтобы Джонсон не торопился, пока будет иметь проект, который готовы будут поддержать достаточным большинством.

"Трампистка Марджори Тейлор Грин угрожает инициировать снятие Джонсона с должности, заявляя, что он, мол, игнорирует интересы партии. Более похоже на то, что инициатива не будет иметь поддержки, но некоторые собеседники говорят, что это может измениться, если Джонсон предложит такой проект по помощи для Украины, который будет иметь большую поддержку среди демократов, чем республиканцев, и не будет допускать поправок", – отмечают авторы материала.

СМИ пишет, есть опасения, что для достижения реального консенсуса среди республиканцев в Палате представителей могут понадобиться даже месяцы.

"Reuters" обращает внимание, фактически же у Конгресса остается немного недель для работы до того, как приближение выборов начнет еще больше влиять на политические процессы.

Читайте также на портале "Комментарии" — полугодовое затягивание с принятием решения о помощи Украине со стороны США вызывает понятное недоумение, а то и негодование у нашей страны, истекающей кровью. При этом жизнями украинцев играют не только республиканцы, тормозящие принятие соответствующего законопроекта, но и демократы, у которых, учитывая, что именно они сейчас у власти, есть немало соответствующих рычагов. Почему США, являющиеся лидерами демократического мира, допустили российско-украинскую войну, не смогли ее быстро остановить и не помогают Украине (которая сражается не просто за себя, но за весь демократический мир) так, как могли бы? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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