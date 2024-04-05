Почему Запад допустил войну: что не так с поддержкой Украины

Полугодовое затягивание с принятием решения о помощи Украине со стороны США вызывает понятное недоумение, а то и негодование у нашей страны, истекающей кровью. При этом жизнями украинцев играют не только республиканцы, тормозящие принятие соответствующего законопроекта, но и демократы, у которых, учитывая, что именно они сейчас у власти, есть немало соответствующих рычагов. Не исключено, что тут свою пагубную роль играет позиция советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, на страхах которого касательно эскалации успешно играет Кремль. Почему США, являющиеся лидерами демократического мира, допустили российско-украинскую войну, не смогли ее быстро остановить и не помогают Украине (которая сражается не просто за себя, но за весь демократический мир) так, как могли бы? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Штаты сейчас способствуют эрозии Запада и НАТО

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук поделился таким комментарием:

"После президентства Обамы, а уж тем более в пору президентства Байдена роль США как лидера демократического мира значительно ослабла. И является скорее номинальной. Лидерство необходимо подтверждать конкретными действиями. В том числе – защищая демократические ценности по всему миру. Но именно при попустительстве США, в целом Запада, автократии создали новую "ось зла". Нацистская Россия, тоталитарные Китай, Иран, Северная Корея объединились. Они торгуют и обмениваются оружием, боеприпасами, военными технологиями, помогают друг другу обходить санкции. А США, тем временем, перешли в формат деклараций. Оттуда звучат громкие заявления, но не исходят серьезные действия".

Фактически, Штаты сейчас способствуют эрозии Запада и НАТО, а не скрепляют их, как должны бы, считает эксперт.

"Когда Байден и его Администрация в очередной раз обвиняют в блокировании помощи Украине республиканцев в Конгрессе, то почему-то не говорят о том, что на руках у президента есть около 10 млрд долларов (неиспользованные деньги за последние два года). Он в любой момент может дать их Украине, не ожидая решение парламентариев. Но почему-то не дает…. И это, и в целом поведение Администрации Байдена, его встреча летом-2021 с Путиным, странная поезда в Москву главы ЦРУ Бернса, невнятные действия (точнее — бездействие) советника Байдена по вопросам нацбезопасности Салливана, наводят на мысль, что между РФ и США были некие договоренности. Но Путин в итоге развязал широкомасштабную геноцидную войну против Украины, почувствовав слабость Байдена и Ко. А Байден не смог достойно ответить. Что лишь раззадорило Кремль", – констатирует Ярослав Романчук.

По его словам, Украина как демократическая, свободная страна, стремящаяся стать частью ЕС и НАТО, надеялась, что полит от Запада достойную поддержку. Но, к сожалению, не получила.

"Да, нас поддерживают. Но далеко не так, как могли бы, как следовало бы, – уточняет эксперт. – Последние два года мы фактические наблюдаем трусливую, импотентную внешнюю политику Белого дома. Что заставило встряхнуться европейских лидеров. Происходит серьезная переоценка позиций со стороны Германии, Франции, Италии. Там поняли, что впервые за более чем полвека могут остаться без зонтика безопасности со стороны США. А потому следует серьезно браться за создание своей – независимой, мощной – системы безопасности. В которой важную роль играет Украина. Соответственно – нужно больше помогать нам оружием, боеприпасами, финансами. Всем тем, что приведет к победе над РФ и ее союзниками. Не рассчитывая на США как на гегемона, которым те более не являются".

Ярослав Романчук считает, что пока в США не пройдут выборы, пока там не произойдет переосмысление своего места в мире, нам следует серьезно мобилизовать европейский фактор, причем, смотреть не на обещания, а на действия.

Есть вопросы ко всему Западному миру

Почему допустили войну – это вопрос ко всему Западу, уверена аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно.

"Предпосылки для усиления агрессивных настроений РФ появились задолго до 2014-го и уж тем более 2022-го. Напомню, что в 2008-м было вторжение РФ в Грузию. Потом, параллельно с аннексией Крыма и гибридной войной на Донбассе, россияне влезли в Сирию. Почему тогда не вводили мощные санкции, не делали кремлевских деятелей нерукопожатыми – вопросы ко всему Западному миру, не только к США. Абсолютно справедливо обвиняя России в том, что она живет прошлым, что у нее имперские амбиции, что она бредит агрессиями и экспансиями, европейцы и американцы, тем не менее, продолжали жить в периоде относительно спокойных десятилетий после развала СССР. Руководствоваться старыми правилами глобальной безопасности (крупные игроки придерживаются определенных рамок, гарантирующим им процветание и стабильность), которые явно начали сбоить. РФ несколько раз дала понять, что ей плевать на подобные правила, что свои имперские амбиции она ставит выше собственного процветаний, международных норм и так далее. Но Запад почему-то на это не реагировал. И проспал развилку, когда можно было упредить войну", – констатирует аналитик.

В итоге, продолжает она, Россия не просто начала широкомасштабную агрессию против Украины, но и шантажирует теперь весь мир новыми войнами, включая ядерную.

"Международная система безопасности (та же ООН) продемонстрировала свою несостоятельность. Но почему-то реформировать ее не спешат", – отмечает Олеся Яхно.

Что касается США, увы, вопрос помощь Украине стала заложником предвыборной борьбы, акцентирует эксперт.

"Неудивительно, что, видя подобные вызовы, в том числе, что США могут утратить лидерство в сфере мировой безопасности, Европа спешит реформироваться. Ту же контактную группу "Рамштайн" пытаются вывести из-под длани США, переведя под руководство НАТО. Европа перестраивается в сфере безопасности. И это хорошо. Ну, а США очевидно теряют лидерство. А ведь затягивание помощи для Украины — это проблема и самих Штатов. И всего мира. Ведь это станет вынуждать многие страны (и западные, и не западные) искать защиту с помощью получения ядерного оружия. Что создаст риски новой гонки ядерных вооружений, опасных экспериментов в этом сфере. Плюс — может начаться укрепление альянсов вне США (раз на американцев нельзя рассчитывть). С теми же Китаем, Россией. И Штатам, и Западу в целом пора окончательно проснуться, иначе война придет уже к ним", –резюмирует Олеся Яхно.

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