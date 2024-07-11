РФ начала охоту на директоров оборонных заводов в ЕС. Одному покушению помешали

Соединенные Штаты и Германия предотвратили планы террористической России убить генерального директора производителя оружия Rheinmetall, поставляющего вооружение в Украину.

Армин Паппергер

Как сообщает CNN, американская разведка обнаружила в начале этого года, что российское правительство планировало убийство Армина Паппергера, генерального директора крупного немецкого производителя оружия. Эту информацию подтвердили пятеро американских и западных чиновников, знакомых с делом.

По их данным, покушение было частью серии российских планов убийств руководителей оборонной промышленности по всей Европе, поддерживающих военные усилия Украины. План убийства Армина Паппергера был более подготовлен.

Узнав об этом плане, американцы сообщили Германию, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и сорвать планы россиян.

Как сообщает CNN , немецкий чиновник подтвердил, что Берлин был предупрежден Соединенными Штатами о российских планах.

При этом журналисты подчеркивают, что Паппергер был очевидной мишенью, поскольку его компания Rheinmetall является крупнейшим немецким производителем 155-мм артиллерийских снарядов, ставших ключевыми в украинской войне.

В ближайшие недели Rheinmetall открывает в Украине завод по производству бронетехники, что вызывает значительную обеспокоенность в России.

В материалы CNN говорится, что Совет национальной безопасности США отказался комментировать существование российского заговора и предупреждения Германии, но спикер совета Эдриенн Уотсон отметила, что усиление подрывной кампании России является вопросом, к которому относятся чрезвычайно серьезно и уделяют особое внимание последние несколько месяцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Медведев угрожал , что Россия уничтожит немецкий танковый завод.



