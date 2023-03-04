Медведев пригрозил, что Россия уничтожит немецкий танковый завод

Немецкая компания Rheinmetall, специализирующаяся на изготовлении оружия, объявила, что собирается построить завод в Украине. На это сообщение отреагировал бывший президент России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социальные сети российского политика.



Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

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Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что его компания собирается потратить на строительство завода 200 млн. евро, а для защиты предприятия предлагается установить современные системы противовоздушной обороны.

На сообщение, что в Украине может появиться мощное предприятие, отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Российский политик пригрозил, что его армия уничтожит новый завод.

"Если все же фрицы решат строить, то ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", — угрожает Медведев.

Согласно заявлениям Паппергер, завод в Украине сможет производить 400 танков Pantera за один год. Нарезки продолжаются переговоры, которые глава немецкого концерна надеется завершить через два месяца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация возмущена решением Сербии прислать оружие Украине.

Также "Комментарии" писали, что Молдова ответила на критику России. В Молдове собираются сменить название "молдавский язык" на "румынский язык", что не понравилось представителям в Кремле. Однако министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что это внутренние дела его страны и Россия не имеет права в них вмешиваться.