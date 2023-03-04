Медведев пригрозил, что Россия уничтожит немецкий танковый завод

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Slava Kot
Немецкая компания Rheinmetall, специализирующаяся на изготовлении оружия, объявила, что собирается построить завод в Украине. На это сообщение отреагировал бывший президент России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социальные сети российского политика.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
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Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что его компания собирается потратить на строительство завода 200 млн. евро, а для защиты предприятия предлагается установить современные системы противовоздушной обороны.
На сообщение, что в Украине может появиться мощное предприятие, отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Российский политик пригрозил, что его армия уничтожит новый завод.
Согласно заявлениям Паппергер, завод в Украине сможет производить 400 танков Pantera за один год. Нарезки продолжаются переговоры, которые глава немецкого концерна надеется завершить через два месяца.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация возмущена решением Сербии прислать оружие Украине.
Также "Комментарии" писали, что Молдова ответила на критику России. В Молдове собираются сменить название "молдавский язык" на "румынский язык", что не понравилось представителям в Кремле. Однако министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что это внутренние дела его страны и Россия не имеет права в них вмешиваться.
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сегодня, 18:32
Були б зацікавленні у вирішенні питання, вже давно б вдарили по розкішним поселенням корумпованої верхівки і олігархічних орків України. Війна б давно припинилась. Але вони зацікавлені у тривалому протистоянні на виснаження. Тому це пусті слова і заводу нічого не загрожує.