РФ усилила терор, но ВСУ до сих пор не получили от Берлина оружие, которое может изменить ситуацию

Российская армия все активнее применяет против Украины не только дроны-камикадзе типа Shahed, но и более скоростные реактивные беспилотники "Герань" и "Бандероль". Как отмечает Defense Express, такие аппараты создают новые вызовы для украинской противовоздушной обороны, поскольку их скорость значительно осложняет перехват с помощью зенитных дронов.

"Шахедобойки" Skyranger. Фото: из открытых источников

Эксперты указывают, что одним из наиболее эффективных средств борьбы с подобными целями могли бы стать самоходные зенитные комплексы Skyranger 35, разработанные немецким концерном Rheinmetall. Эти установки на базе танка Leopard 1 способны поражать воздушные цели на расстоянии до четырех километров и специально создавались для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и низколетящими целями.

Еще в октябре 2025 года Rheinmetall объявил о намерении поставить Украине партию таких машин за счет средств, полученных от использования замороженных российских активов. Первые поставки ожидались до конца прошлого года, однако официального подтверждения передачи комплексов украинской армии до сих пор нет.

По мнению аналитиков, задержка может объясняться сразу несколькими причинами. Во-первых, Skyranger 35 создаются путем установки современной боевой башни на восстановленные шасси Leopard 1, что требует сложной модернизации и может замедлять производство. Во-вторых, финансирование программы напрямую связано с механизмом использования замороженных российских активов, а процесс их монетизации оказался значительно медленнее, чем рассчитывали европейские партнеры.

В то же время Defense Express не исключает и другой сценарий. Издание допускает, что часть комплексов уже могла поступить в Украину для испытаний в боевых условиях, однако информация о них сознательно не разглашается по соображениям безопасности.

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