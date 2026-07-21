РФ посилила терор, але ЗСУ досі не одержали від Берліна зброю, яка може змінити ситуацію

Російська армія дедалі активніше застосовує проти України не лише дрони-камікадзе типу Shahed, а й швидкісні реактивні безпілотники "Герань" та "Бандероль". Як зазначає Defense Express, такі апарати створюють нові виклики для української протиповітряної оборони, оскільки їхня швидкість значно ускладнює перехоплення за допомогою зенітних дронів.

"Шахедобійки" Skyranger. Фото: з відкритих джерел

Експерти вказують, що одним із найбільш ефективних засобів боротьби з подібними цілями могли б стати самохідні зенітні комплекси Skyranger 35, розроблені німецьким концерном Rheinmetall. Ці установки на базі танка Leopard 1 здатні вражати повітряні цілі на відстані до чотирьох кілометрів і спеціально створювалися для боротьби з безпілотниками, крилатими ракетами і цілями, що низько летять.

Ще у жовтні 2025 року Rheinmetall оголосив про намір поставити Україні партію таких машин за рахунок коштів, отриманих від використання заморожених російських активів. Перші постачання очікувалися до кінця минулого року, проте офіційного підтвердження передачі комплексів української армії досі немає.

На думку аналітиків, затримка може пояснюватись одразу кількома причинами. По-перше, Skyranger 35 створюються шляхом встановлення сучасної бойової вежі на відновлені шасі Leopard 1, що потребує складної модернізації та може уповільнювати виробництво. По-друге, фінансування програми пов'язане з механізмом використання заморожених російських активів, а процес їх монетизації виявився значно повільнішим, ніж розраховували європейські партнери.

У той же час Defense Express не виключає іншого сценарію. Видання припускає, що частина комплексів вже могла надійти в Україну для випробувань у бойових умовах, проте інформація про них свідомо не розголошується з міркувань безпеки.

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