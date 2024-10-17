Россия повышает ставки: почему Германия срочно подняла в небо авиацию

16 октября 2024 года Германии пришлось поднять в воздух свои истребители. Причиной стал российский самолет-разведчик Ил-20. Как передает портал "Комментарии", об этом проинформировали в Военно-воздушных силах Германии, разместив соответствующее сообщение в соцсети X.

Российский самолет-разведчик Ил-20. Фото: из открытых источников

Отмечается, что самолет РФ летел без радиосвязи и плана полета. Его зафиксировали над международными водами Балтийского моря.

Из-за этого с аэродрома "Росток-Лаази" взлетели истребители Eurofighter, которые сопровождали российский самолет-разведчик.

Позже издание Deutsche Welle уточнило, что российский самолет находился между немецким Рюгеном и датским Борнхольмом. Немецкие Eurofighter были подняты, чтобы "установить визуальный контакт" с Ил-20.

Отмечается, что по данным СМИ, в среднем за последние два года в Ростоке по схожим причинам истребители поднимали "каждые три-четыре недели".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Германия была вынуждена поднять в воздух истребитель для перехвата российского военного самолета. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ВВС Германии.

Отмечается, что истребитель поднялся на взлетную полосу А с Лааге и обнаружил российский военный самолет в международном воздушном пространстве над Рюгеном. Он сопровождал его в течение короткого времени, прежде чем он повернул обратно на восток.

"Военный самолет Ил-20М летел без сигнала транспондера", — добавили в ВВС Германии.



