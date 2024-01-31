Немецкий истребитель подняли в небо для перехвата российского военного самолета: подробности

Германия была вынуждена поднять в воздух истребитель для перехвата российского военного самолета. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ВВС Германии.

Ил-20М. Фото: из открытых источников

Отмечается, что истребитель поднялся на взлетную полосу А с Лааге и обнаружил российский военный самолет в международном воздушном пространстве над Рюгеном.

Он сопровождал его в течение короткого времени, прежде чем он повернул обратно на восток.

"Военный самолет Ил-20М летел без сигнала транспондера", — добавили в ВВС Германии.

В Германии уточнили, что в перехвате участвовала 71-я тактическая эскадрилья ВВС "Рихтгофен". Воинское соединение оснащено истребителями Eurofighter Typhoon.

Стоит напомнить, россияне уже не раз использовали свои самолеты для провокаций. В августе прошлого года американские системы противовоздушной обороны обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски. В том же месяце Военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "до территории НАТО".

Читайте также на портале "Комментарии" — немецкие военные аналитики считают, что вооруженное противостояние между Россией и НАТО возможно. Такой сценарий может развернуться через пять-восемь лет. Такое заявление в интервью Tagesspiegel сделал министр обороны Германии Борис Писториус. Как отметил министр, пока он не считает вероятным нападение РФ на НАТО. В то же время, он склонен доверять заявлениям экспертов о том, что, вероятно, война может развернуться в ближайшие пять-восемь лет.

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