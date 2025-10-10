Ще до того, як Путін наказав розпочати анексію Криму, німецькі військові інструктори навчали росіян сучасним методам ведення бою, а збройова компанія Rheinmetall могла розраховувати на багатомільйонну угоду з Москвою. Як передає портал "Коментарі", про це пише Spiegel.

Військові Німеччини. Фото: із відкритих джерел

Наголошується, що Центр бойової підготовки в Альтмарку, створений Бундесвером після виведення радянських військ, служив взірцем для російських військових навчань. Спеціально збудовані міні-містечка, лазерні тренажери та система Duel Simulator дозволяли імітувати реальні бої без використання бойових патронів.

За ініціативою Путіна, у 2011 році планувалося створити мережу сучасних центрів бойової підготовки у Росії, зокрема у Муліно. Rheinmetall готувалася постачати обладнання та технології на суму до одного мільярда євро. Німецький уряд, незважаючи на сумніви деяких чиновників, виступив за реалізацію проекту, сподіваючись зміцнити довіру між арміями обох країн.

Співпраця тривала до 2014 року, коли після анексії Криму німецька влада припинила будь-які поставки та відкликала експортні ліцензії. Рейнметал відмежувався від угоди, підкреслюючи політичний тиск під час її укладання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща та країни Балтії нібито винні у війні в Україні. За словами Меркель, саме вони заблокували діалог ЄС із російським диктатором Володимиром Путіним у 2021 році. На її думку, це нібито "підштовхнуло Москву до агресії".

Ангела Меркель дала інтерв'ю угорському ресурсу Partizán, де розповіла, що її спроба домовитися з Путіним через новий формат переговорів між ЄС та Кремлем провалилася через опір Польщі та країн Балтії.



