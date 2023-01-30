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Российские активисты собирают деньги в Германии на армию РФ – Reuters

Россияне собрали деньги в Германии и купили радиотехнику для военных армии Путина. Немецкое законодательство предусматривает наказание за подобные действия до пяти лет лишения свободы.

сегодня, 18:52
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Автор:

Slava Kot

Группа пропутинских активистов из Германии пожертвовала 500 евро одной из дивизий РФ на воюющие в Украине оборудование для связи. Ранее эти активисты агитировали в Германии за прекращение поставок оружия в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Российские активисты собирают деньги в Германии на армию РФ – Reuters

Российские активисты в Германии. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Reuters в октябре из-за WhatsApp Елена Колбасникова сообщила, что переслала деньги на покупку средств связи.

"Мы перечислили 500 евро для 42-й мотострелковой дивизии Российской Федерации на приобретение радиостанций, наушников и радиотелефонов", — было написано в сообщении, посланном Колбасниковым.

Колбасникова, родом из Украины и ее муж Макс Шлунд проживают в Германии. В Кельне они являются одними из организаторов протестов, во время которых призвали правительство Германии прекратить передачу оружия Украине. Настоящее имя Макса Шлунда – Ростислав Теслюк, он бывший офицер ВВС России.

Reuters отмечает, что Колбасникова передала деньги, собранные от их сторонников в Германии. Об этом она написала в группе WhatsApp, куда допускают только самых совершенных лиц. Там женщина опубликовала квитанции, рации и запись голоса мужчины, который от имени 42-й дивизии благодарит за подаренное оборудование.

Европейский Союз 25 февраля прошлого года запретил поставку или финансирование закупки определенных товаров для российских военных. Список включает радиооборудование. Немецкое законодательство предусматривает наказание за нарушение этих санкций до пяти лет лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новой абсурдной теории россиян по поводу американских биолабораторий в Украине.

Также "Комментарии" писали о списке стран, опасных для посещения согласно Департаменту США.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/pro-kremlin-activists-germany-gave-money-russian-army-gear-2023-01-30/
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