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Российских дипломатов выгнала из страны Германия: Россия угрожает ответить

Германия приняла решение о массовом выведении российских дипломатов из страны

сегодня, 18:21
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Автор:

Лиля Воробьева

В Германии решили массово выставлять российских дипломатов из страны. Кремль уже угрожает зеркальным ответом. Об этом сообщает российское издание TACC .

Российских дипломатов выгнала из страны Германия: Россия угрожает ответить

Германия выгнала из страны российских дипломатов (фото из открытых источников)

"ФРГ приняла решение об очередном массовом выдворении сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", — отметили в МИД России.


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В сообщении говорится, что Россия зеркально ответит на решение Германии, назвав решение Берлина "враждебным". Следовательно, РФ планирует "существенно ограничить максимальное количество работников немецких дипломатических представительств".

Кроме того, Россия обвинила Германию в том, что она якобы "афишировала новую высылку дипломатов".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Германии высказались по поводу операции ВСУ на территории РФ. Министр обороны Германии Борис Писториус считает "совершенно нормальными" определенные операции ВСУ на территории России. Они могут быть необходимы для защиты от злости. А в качестве примера чиновник привел блокировку путей снабжения. Таким мнением Писториус поделился в эфире телеканала ZDF. По мнению главы Минобороны Германии, "совершенно нормально", что в такой войне "атакованный также перемещается на вражескую территорию, например, для блокирования путей снабжения".

Отдельно Министр обороны Германии высказался об обеспечении армии окупантов. Официальный Берлин проинформирован, что Россия отправляет на фронт расконсервированную технику старых образцов, иногда находящуюся в "плачевном состоянии". Сюда относятся и древние танки 50-х, 60-х годов прошлого столетия.

 



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Источник: https://tass.ru/politika/17584947
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