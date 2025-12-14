Рождественский рекорд в Германии: семья установила 621 елку в своем доме (ФОТО)

В немецком городе Ринтельн, близ Ганновера, обычный жилой дом на несколько недель превратился в настоящий рождественский лес. Супруги Сюзанна и Томас Еремины установили в своем доме 621 украшенную рождественскую елку и таким образом официально побили национальный рекорд Германии.

Семья из Германии побила рекорд по количеству рождественских елок в доме. Фото: Reuters

Новый рекорд по количеству новогодних елок зафиксировал независимый германский институт Record Institute Germany (RID). Все елки были полноценно украшены к рождественско-новогоднему периоду гирляндами, игрушками и праздничной подсветкой. Деревья заполнили буквально каждый уголок дома, от гостиной и спален до коридоров, кабинета и ванной комнаты.

Семья из Германии установила 621 рождественскую елку в доме. Фото: Reuters

Елки по всему дому. Фото: Reuters

Для семьи Ереминов это не случайный эксперимент, а многолетняя традиция. Они коллекционируют елочные украшения и ежегодно постепенно увеличивают количество установленных деревьев, каждый раз превосходя свой результат. Это уже в седьмой раз они получают национальный рекорд и в этот раз им удалось разместить 621 украшенную рождественскую елку.

Семья украсила дом к Рождеству. Фото: Reuters

Семья из Германии установила 621 рождественскую елку. Фото: Reuters

По словам Сюзанны и Томаса, главная цель их увлечения не цифры, а созданная атмосфера. Они стремятся поделиться ощущением Рождества, детским увлечением и теплом праздника, превратив собственный дом в своеобразный рождественский аттракцион. В предпраздничные дни дом Ереминов уже стал местной легендой и символом того, как страсть к традициям может объединять людей и творить настоящее чудо.

