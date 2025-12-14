logo

BTC/USD

89469

ETH/USD

3100.64

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Рождественский рекорд в Германии: семья установила 621 елку в своем доме (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Рождественский рекорд в Германии: семья установила 621 елку в своем доме (ФОТО)

Супруги из Германии установили в своем доме 621 украшенную рождественскую елку.

14 декабря 2025, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В немецком городе Ринтельн, близ Ганновера, обычный жилой дом на несколько недель превратился в настоящий рождественский лес. Супруги Сюзанна и Томас Еремины установили в своем доме 621 украшенную рождественскую елку и таким образом официально побили национальный рекорд Германии.

Рождественский рекорд в Германии: семья установила 621 елку в своем доме (ФОТО)

Семья из Германии побила рекорд по количеству рождественских елок в доме. Фото: Reuters

Новый рекорд по количеству новогодних елок зафиксировал независимый германский институт Record Institute Germany (RID). Все елки были полноценно украшены к рождественско-новогоднему периоду гирляндами, игрушками и праздничной подсветкой. Деревья заполнили буквально каждый уголок дома, от гостиной и спален до коридоров, кабинета и ванной комнаты.

Рождественский рекорд в Германии: семья установила 621 елку в своем доме (ФОТО) - фото 2

Семья из Германии установила 621 рождественскую елку в доме. Фото: Reuters

Рождественский рекорд в Германии: семья установила 621 елку в своем доме (ФОТО) - фото 2

Елки по всему дому. Фото: Reuters

Для семьи Ереминов это не случайный эксперимент, а многолетняя традиция. Они коллекционируют елочные украшения и ежегодно постепенно увеличивают количество установленных деревьев, каждый раз превосходя свой результат. Это уже в седьмой раз они получают национальный рекорд и в этот раз им удалось разместить 621 украшенную рождественскую елку.

Рождественский рекорд в Германии: семья установила 621 елку в своем доме (ФОТО) - фото 2

Семья украсила дом к Рождеству. Фото: Reuters

Рождественский рекорд в Германии: семья установила 621 елку в своем доме (ФОТО) - фото 2

Семья из Германии установила 621 рождественскую елку. Фото: Reuters

По словам Сюзанны и Томаса, главная цель их увлечения не цифры, а созданная атмосфера. Они стремятся поделиться ощущением Рождества, детским увлечением и теплом праздника, превратив собственный дом в своеобразный рождественский аттракцион. В предпраздничные дни дом Ереминов уже стал местной легендой и символом того, как страсть к традициям может объединять людей и творить настоящее чудо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии установлена самая высокая в мире елка.

Также "Комментарии" писали о 3 рождественских подарках, которые ничего не стоят, но имеют большую ценность.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/pictures/inside-germanys-record-breaking-house-christmas-trees-2025-12-04/
Теги:

Новости

Все новости