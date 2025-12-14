Різдвяний рекорд у Німеччині: родина встановила 621 ялинку у своєму будинку (ФОТО)

У німецькому місті Рінтельн, що неподалік Ганновера, звичайний житловий будинок на кілька тижнів перетворився на справжній різдвяний ліс. Подружжя Сюзанна та Томас Єроміни встановили у своєму помешканні 621 прикрашену різдвяну ялинку і таким чином офіційно побили національний рекорд Німеччини.

Родина з Німеччини побила рекорд за кількістю різдвяних ялинок в будинку. Фото: Reuters

Новий рекорд за кількістю новорічних ялинок зафіксував незалежний німецький інститут Record Institute Germany (RID). Усі ялинки були повноцінно оздоблені до різдвяно-новорічного періоду та прикрашені гірляндами, іграшками та святковим підсвічуванням. Дерева заповнили буквально кожен куточок дому, від вітальні та спалень до коридорів, кабінету й ванної кімнати.

Родина з Німеччини встановила 621 різдвяну ялинку в будинку. Фото: Reuters

Ялинки по всьому будинку. Фото: Reuters

Для родини Єромінів це не випадковий експеримент, а багаторічна традиція. Вони колекціонують ялинкові прикраси та щороку поступово збільшують кількість встановлених дерев, щоразу перевершуючи власний результат. Це вже всьоме вони здобувають національний рекорд і цього разу їм вдалося розмістити 621 прикрашену різдвяну ялинку.

Сім'я прикрасила будинок до Різдва. Фото: Reuters

Родина з Німеччини встановила 621 різдвяну ялинку. Фото: Reuters

За словами Сюзанни та Томаса, головна мета їх захоплення не цифри, а створена атмосфера. Вони прагнуть поділитися відчуттям Різдва, дитячим захопленням і теплом свята, перетворивши власний дім на своєрідний різдвяний атракціон. У передсвяткові дні будинок Єромінів уже став місцевою легендою та символом того, як пристрасть до традицій може об’єднувати людей і створювати справжнє диво.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Німеччині встановлено найвищу у світі ялинку.

Також "Коментарі" писали про 3 різдвяні подарунки, які нічого не коштують, але мають велику цінність.