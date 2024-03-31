Германия собирается возобновить обязательную военную службу. Об этом пишет The Sunday Times .

Германия возобновляет обязательную военную службу (фото из открытых источников)

В сообщении СМИ говорится, что на следующей неделе министр обороны Германии Борис Писториус получит доклад о вариантах возможного возобновления обязательной военной службы в рамках более широких мер, направленных на то, чтобы сделать страну "готовой к войне".

"Но в Берлине, который находится почти в 300 милях от ближайшей российской границы, нет ощущения непосредственной угрозы, царящего в скандинавских и балтийских странах. Один недавний опрос... показал, что 52 процента избирателей высказались за возвращение определенной формы призыва, а 43 проценты были против", — говорится в статье.

По мнению авторов публикации, эта идея наиболее популярна у немцев старше 60 лет, включая многих пожилых мужчин, которые имеют воспоминания о своих днях в армии во время холодной войны. Но люди младше 30 лет, среди них 59 процентов выступают против этой концепции в целом.

"Олаф Шольц, канцлер СДПГ, является еще одним бывшим отказником военной службы по мотивам совести. В 1984 году, будучи радикально настроенным молодым левым и настроенным скептиком, он решил нести свою национальную службу в доме престарелых, а не в вооруженных силах. , что возвращение в призыв является "не хорошей идеей", — пишет СМИ.

Напомним, что "комментарии" писали о том, что Бербок рассказала, чего на самом деле стремится Путин . Российский диктатор Владимир Путин пытается втянуть НАТО в войну, однако Германия не разрешит осуществить такой сценарий. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

