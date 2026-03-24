Секреты ЕС под угрозой: пророссийская партия в Германии получила доступ к закрытым данным
Секреты ЕС под угрозой: пророссийская партия в Германии получила доступ к закрытым данным

Депутаты АдГ могут передать Москве чувствительную информацию об Украине, обороне и политике Евросоюза

24 марта 2026, 08:38
Кравцев Сергей

В Европейском Союзе растет обеспокоенность возможными истоками конфиденциальной информации после того, как депутаты от пророссийской партии Альтернатива для Германии получили доступ к внутренней базе документов ЕС. Об этом сообщает Politico.

Партия «Альтернатива для Германии». Фото: из открытых источников

Речь идет о системе EuDoX, которая содержит тысячи файлов, включая протоколы закрытых встреч послов и материалы по ключевым геополитическим решениям. Среди них обсуждение поддержки Украины, в частности финансирование за счет замороженных российских активов.

Европейские дипломаты опасаются, что доступ к этой информации может создать серьезную угрозу безопасности. По словам одного из собеседников, это "оставляет огромную дыру" в защитных механизмах ЕС, ведь нет гарантий, что озвученные на переговорах данные не попадут в Москву или Пекин.

Особенность ситуации состоит в том, что в Бундестаге все депутаты и их помощники имеют доступ к EuDoX. Ежегодно в систему загружается около 25 тысяч поступающих от правительства документов. Первоначально платформа создавалась как инструмент парламентского контроля, однако теперь ее открытость вызывает беспокойство.

Эксперты отмечают, что правительство Германии осознает риски и теоретически может ограничивать чувствительную информацию. В то же время, часть парламентариев прямо заявляет об угрозе утечек, связанной именно с представителями АдГ.

По данным источников, речь может идти о данных, представляющих интерес для российских спецслужб: информацию о системах защиты от дронов, поставок западного оружия Украине, а также оценки гибридных операций РФ в Балтийском регионе.

Несмотря на отсутствие официальных расследований, в дипломатических кругах ЕС все чаще обсуждается проблема, опасаясь, что внутренние дискуссии союза могут оказаться в руках Кремля.

Читайте на портале "Комментарии" — в Германии призывают Мерца возобновить закупку нефти из России: детали.




Источник: https://www.politico.eu/article/afd-eu-documents-leak-kremlin/
