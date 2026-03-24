Секрети ЄС під загрозою: проросійська партія у Німеччині отримала доступ до закритих даних
Секрети ЄС під загрозою: проросійська партія у Німеччині отримала доступ до закритих даних

Депутати АдН можуть передати Москві чутливу інформацію про Україну, оборону та політику Євросоюзу

24 березня 2026, 08:38
Кравцев Сергей

У Європейському Союзі зростає занепокоєння через можливі витоки конфіденційної інформації після того, як депутати від проросійської партії Альтернатива для Німеччини отримали доступ до внутрішньої бази документів ЄС. Про це повідомляє Politico.

Партія "Альтернатива для Німеччини". Фото: з відкритих джерел

Йдеться про систему EuDoX, яка містить тисячі файлів, включно з протоколами закритих зустрічей послів та матеріалами щодо ключових геополітичних рішень. Серед них — обговорення підтримки України, зокрема фінансування за рахунок заморожених російських активів.

Європейські дипломати побоюються, що доступ до цієї інформації може створити серйозну загрозу безпеці. За словами одного зі співрозмовників, це "залишає величезну діру" у захисних механізмах ЄС, адже немає гарантій, що озвучені на переговорах дані не потраплять до Москви чи Пекіна.

Особливість ситуації полягає в тому, що в Бундестаг усі депутати та їхні помічники мають доступ до EuDoX. Щороку до системи завантажується близько 25 тисяч документів, які надходять від уряду. Спочатку платформа створювалася як інструмент парламентського контролю, однак тепер її відкритість викликає занепокоєння.

Експерти зазначають, що уряд Німеччини усвідомлює ризики і теоретично може обмежувати чутливу інформацію. Водночас частина парламентарів прямо заявляє про загрозу витоків, пов’язану саме з представниками АдН.

За даними джерел, мова може йти про дані, що становлять інтерес для російських спецслужб: інформацію про системи захисту від дронів, постачання західної зброї Україні, а також оцінки гібридних операцій РФ у Балтійському регіоні.

Попри відсутність офіційних розслідувань, у дипломатичних колах ЄС дедалі частіше обговорюють цю проблему, побоюючись, що внутрішні дискусії союзу можуть опинитися в руках Кремля.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Німеччині закликають Мерца відновити закупівлю нафти з Росії: деталі.




Джерело: https://www.politico.eu/article/afd-eu-documents-leak-kremlin/
