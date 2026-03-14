Після часткового пом'якшення санкцій США проти російської нафти, проросійський лівий політик Сара Вагенкнехт закликає німецький уряд відновити закупівлю нафти з Росії.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

"Якщо США, які набагато менше залежать від власного видобутку, купують російську нафту, то Німеччина має зробити це зараз, якщо не раніше", – сказала Вагенкнехт.

Вона висміяла критику канцлера Фрідріха Мерца щодо цього рішення, "у той час як громадяни у відчаї стоять на заправках", назвавши це "холодною зарозумілістю мультимільйонера, який не має таких турбот".

"Ми маємо відновити імпорт російської нафти через Шведт і запровадити верхню межу ціни на паливо в 1,50 євро", — додала Вагенкнехт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — навіть часткове ослаблення санкцій проти російської нафти з боку Сполучених Штатів може принести Росії до 10 мільярдів доларів додаткових прибутків, які підуть на фінансування війни проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сполучені Штати на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які транспортуються танкерами морем. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

"Щоб збільшити глобальний обсяг існуючих поставок, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам на придбання російської нафти, яка зараз застрягла в морі. Цей обмежений короткостроковий захід застосовується тільки до нафти, яка вже знаходиться в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду", — заявив міністр фінансів.



